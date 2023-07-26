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İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

2023-07-26 14:06:29
İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Azrail'in ne zaman emaneti teslim alacağı bilinmezken, ölümün işaretçileri ise sır değil. Ölüm öncesinde yaşanan belirtiler açıklandı. Bu belirtileri yaşayanlar dikkat etsin. Ölüm her an ensenizde olabilir. İşte ölümün yaklaştığının 5 işaretçisi… Son günümüzün ne zaman olduğunu bilmeden yaşarken ölümün yaklaştığının bazı işaretçileri bulunuyor. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin ölümüne hazır olmak için gözlemleyebileceğimiz belli başlı semptomlar açıklandı. Herkes kendini kontrol etsin. Bu belirtiler aslında ölüm işaretçisi olabilir. İşte ölümün yaklaştığının 5 işaretçisi…

#1
Foto - İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Eskiden daha aktif ve enerjik olan bir kişinin çok yorgun olması ve sık sık dinlenmesi aktivite ve enerjide azalma vücudun ölüme kendini hazırladığının bir işaretçisi olarak görülmektedir. İştahsızlık ve susuzluk gibi durumlar ortaya çıktığında vücudun yaşam döngüsünü sonlandırmaya başladı anlaşılmaktadır. Kişilerin yiyecek ve içecekleri reddetme durumu bir işaretçi olarak görülüyor.

#2
Foto - İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Nefes almakta zorlanmak da ölüm işaretçisi olarak görülürken ağır nefes almak ve sık sık iç çekmek ile birlikte göğüs ağrısı yaşamak da ölüme yakın olduğunuzu gösteren işaretler arasında yer alıyor. Ölüme Yakın olan kişilerin cilt renginde solukluk, gri veya sarımsı renkler görülebilir. Bu durum kan dolaşımı ve metabolizmadaki değişiklikleri işaret ediyor. Hafıza ve bilinç kaybı da bir işaret olarak görülürken insanların komaya girebileceğini gösteriyor.

#3
Foto - İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Sevdiğiniz bir kişi de bu belirtileri görmesini durumunda profesyonel yardım ve destek almanız gerekiyor. Bir doktor, palyatif bakım uzmanı veya yaşam sonu danışmanı gibi uzman isimlerden yardım alınabileceği belirtilirken uzmanların semptomları yönetme, ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabileceği aktarılırken ailelere ve sevdiklerine destek ve tavsiye sağlayacağı belirtildi. Kimse ölümünü tahmin edemez ancak yaşamın son aşamasında olan insanların kendini daha rahat ve sakin hissetmesi için yardımcı olunabilecek durumlar bulunuyor. Semptomları gözlemleyerek zor ve öngörülemeyen bir duruma karşı hazırlık aşaması yapabilirsiniz.

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