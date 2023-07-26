İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Sevdiğiniz bir kişi de bu belirtileri görmesini durumunda profesyonel yardım ve destek almanız gerekiyor. Bir doktor, palyatif bakım uzmanı veya yaşam sonu danışmanı gibi uzman isimlerden yardım alınabileceği belirtilirken uzmanların semptomları yönetme, ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabileceği aktarılırken ailelere ve sevdiklerine destek ve tavsiye sağlayacağı belirtildi. Kimse ölümünü tahmin edemez ancak yaşamın son aşamasında olan insanların kendini daha rahat ve sakin hissetmesi için yardımcı olunabilecek durumlar bulunuyor. Semptomları gözlemleyerek zor ve öngörülemeyen bir duruma karşı hazırlık aşaması yapabilirsiniz.