İşte kemalistlerin 'şirin' çocuğu İmamoğlu'nun baş döndüren yalanları...
CHP'nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu, yalanlarına tüm hızıyla ediyor. İşte yalan ve hilenin her türlüsünü caiz gören CHP adayının yalanları:
1- Binali Yıldırım'ın bütün oyların sayılmasını CHP engelledi sözüne karşılık İmamoğlu "biz itiraz etmedik" dedi. Oysa ki sayımın durdurulması için CHP iki kere İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
2- Yunanistan'ın Ethnos gazetesinin "İstanbul'u fetheden Yunanlı" manşeti ile ilgili soruya "uyduruk bir gazete araştırsaydınız keşke" dedi. Oysa ki o gazete Yunanistan'ın en büyük gazetesi ve o gazeteye kendisi röportaj verdi.
3- İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, "CHP'nin adayı nereli? Trabzonlu. Anladınız siz onu" dediğini söyledi. Oysa ki Tevfik Göksu öyle bir söz söylemedi.
4- CHP'nin adayı "CNN Türk beni çeken kameramanları işten attı" dedi. Oysa ki işten atılan hiç kimse yoktu.
5- "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum" dedi sonra "ben öyle bir şey söylemedim" dedi.
6- "Odama astığım Atatürk tablosunu indirdiler" dedi. Tabloyu kendi adamlarını gönderip aldırdığı ortaya çıktı.
7- Binali Yıldırım'ın "3 bin 700 oyla kazandım" dediğini söyledi oysa ki Binali Yıldırım böyle bir şey söylemedi.
8- "Antrikot" kurgu çıktı ve dahası 1994'ten beri başkan ve belediye personeli aynı yemeği yiyor, başkana özel bir yemek yok.
9- İmamoğlu'nun "Google'a Ekrem İmamoğlu yazıldığında AK Parti'nin reklamı çıkıyor" sözü de yalan çıktı.
10- "Size söz veriyorum hiçbir yakınımı işe almayacağım" dedi ama 2014'te baldızını belediyeye aldığı ortaya çıktı.
Anıtkabir’de ve KKTC’de İBB Başkanı olmadığı halde sahte unvan kullanan İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanında olay çıkardı. Ordu Valisi Serdar Yavuz için, "Vali itlik yapıyor" ifadelerini kullanan CHP'nin şaibeli adayı yine yalana sarıldı. Verdiği röportajda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un Ordu’da kalacağını gizleyen İmamoğlu, “Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP’e talimat vermiş” diyerek yine mağdur rolüne soyundu.
Peki gerçek ne? İmamoğlu iyi bir yalancı ve iyi rol yapıyor...