2020-05-19 17:28:42 İşte Ilısu Barajı'nın kendisine hayran bırakan özellikleri
Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı’nın altı tribününden ilki, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alındı. Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı toplam 309 kilometrekarelik bir göl alanına sahip olan Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu yapıya sahiptir. İşte Ilısu Barajı’nın kendisine hayran bırakan özellikleri…