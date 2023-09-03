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Kültür Sanat
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İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

2023-09-03 16:11:47
İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

Haydarpaşa Garı'nda peron çalışmalarının son hali havadan görüntülendi.

#1
Foto - İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılında hizmete açılacağını duyurduğu Haydarpaşa Garı’nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmaların son hali havadan görüntülendi.

#2
Foto - İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunmuştu.

#3
Foto - İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

2012 yılından bu yana kapalı olan ve yolcu alımına ara veren Haydarpaşa Garı'nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan birçok tarihi eser koruma altına alındı.

#4
Foto - İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

Alanda uzun süren çalışmalarda artık son noktaya gelindi. 2024 yılında hizmete açılacağı duyurulan Haydarpaşa Garı'nın peronları üzerinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

#5
Foto - İşte Haydarpaşa Garı'nın son hali

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