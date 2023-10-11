  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
11
İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

2023-10-11 13:41:03
İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Bir döneme damga vuran futbolcuların şimdi ne yaptığını merak ediyor musunuz? İşte Türkiye’deki takımlarda oynayarak unutulmazları arasına giren bazı futbolcuların dünü ve bugünü.

#1
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Abel Xavier 2003 yılında Galatasaray ile anlaşan ve kariyerinde ilk kiralık olarak forma giydiği takım Galatasaray olmuştur. Abel Xavier süper ligde 11 karşılaşmada görev almıştır. Yarım sezon süper lig kariyerinin ardından yolu Alman ekibi olan Hannover ekibi ile kesişmiştir.Abel Xavier, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde İslam dinini seçtiğini açıklamıştı. Middlesbrough'da oynarken Eylül 2005'te, Skoda Xanthi ile yapılan UEFA Kupası maçında doping kontrolünde, uyuşturucu kullandığı tespit edilen oyuncuya, önce 18 ay ceza verilmiş, ardından ceza 1 seneye indirilmişti. Bunun üzerine David Beckham'ın da transfer olduğu MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile anlaştı. 2008'de aktif futbol kariyerine son vermiştir.Tam 5 yıldır sahalardan uzak kalan Xavier, teknik direktör olarak yeniden futbola döndü. Abel Xavier, Portekiz Premier Ligi ekibi Olhanense'de teknik direktörlük görevine getirildi.

#2
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Haim Revivo Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla hatırladığımız HaimRevivo yaşamıyla dikkat çekmişti. Futbol sonrası dans yarışmasına katılmıştı.

#3
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Mario Jardel Türkiye’ye gelen en etkili forvetlerden birisi de MarioJardel’di. Ceza sahası içinde durdurulması zor olan Jardel saha dışında özel hayatının kurbanı olmuştu. Birçok başarıya imza atan Jardel eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle performansını kaybetti. Ailesiyle yaşadığı problemler neticesinde alkol ve uyuşturucu batağına düştüğü iddia edilmişti.

#4
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Yaşar Duran Türk Milli Takımı’nın en farklı mağlubiyetlerinde imzası(!) olan isimlerden birisi de Yaşar Duran nam-ı diğer Kova Yaşar. Teknik direktörlük yapıyor ancak şu dönemde hocalık kariyerinden biraz uzak.

#5
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Steve Komphela Afrika kökenli futbolcu denince ülkemizde akla gelen ilk isimlerden birisi Steve Komphela. Sahada ve saha dışında adından sıkça söz ettirmişti. Akın Sel ile yaptığı Akın Akın Kompela programı hala akıllarda. Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns’ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

#6
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Fernand Coulibaly Türk futbolunun en renkli tiplerinden birisi Fernand Coulibaly’ydi. Gençlerbirliği’ndeki performansı ve Türkçesi ile içimizden birisi olmuştu. Hatta olayı abartıp İbrahim Tatlıses’in Allah’ım Neydi Günahım parçasını seslendirmişti. En son geçtiğimiz yıllarda ülkemize ziyarette bulunmuştu.

#7
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Jes Högh Danimarka liginin ve milli takımının başarılı defans oyuncusu Högh, 1995 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Högh, Brondby'den eski takım arkadaşı Nijeryalı Uche Okechukwu ile Fenerbahçe'de tekrar biraraya gelerek efsane bir ikili oluşturdular. Halen birçok Fenerbahçe taraftarına göre yıllardır defansta böyle bir uyum yakalanamıyor. Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen Högh'ün en çok forma giydiği takım da Fenerbahçe olmuş oldu. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda da Danimarka'nın yaptığı beş maçta da forma giyen Högh, Fenerbahçe'den sonra Chelsea’ye transfer olmuştu.

#8
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Faruk Yiğit Sakallı futbolcuların önde gelenlerinden biriydi Faruk Yiğit. 2005’te futbola veda etmişti ancak 2013’te ani kararla tekrar yeşil sahalara dönmüştü. Tabii bu macerası uzun sürmedi. En son alınan haber ise oto yıkamacı açtığı yönündeydi. Yeşil sahada başlayan macera köpüklerin arasında devam etti.

#9
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Daniel Güiza Fenerbahçe'ye büyük umutlarla 2008 yılında transfer edilen Daniel Güiza'nın Türkiye macerası pek istediği gibi gitmemişti. Aslında Süper Lig'de 62 maça çıkmış, 23 gol atmış ve 10 asist yapmıştı fakat beklenti o kadar yüksekti ki hafızalarda başarısız olarak kalmıştı. Fenerbahçe'den sonra kariyeri pek iyi gitmemiş, önce Malezya'ya sonra Paraguay'a sonra da İspanya'nın alt liglerinde top koşturmaya başlamıştı. Son olarak Güiza İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Yaşlanmış görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

#10
Foto - İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Daniel Amokachi Beşiktaş’ta oynadığı futbol ile unutulmazlar arasına girmişti Daniel Amokachi. Nijerya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden birisiydi. New York LawSchool'da Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukat oldu. Ülkesinde yardıma muhtaç olanlara yardım ediyor.

Kuzey Kore'den İsrail-Filistin açıklaması! Tarafını belli etti
Dünya

Kuzey Kore'den İsrail-Filistin açıklaması! Tarafını belli etti

Kuzey Kore devlet medyasında, Filistinli mücahidlerin siyonist rejime yönelik gerçekleştirdiği 'Aksa Tufanı' operasyonunun "İsrail'in aralık..
İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!
Dünya

İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş hali her geçen gün karşılıklı büyük kayıpların verilmesiyle devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan ..
Aliyev'den İran açıklaması: Anlaşmaya vardık
Dünya

Aliyev'den İran açıklaması: Anlaşmaya vardık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımın sağlanması için gereken kara yolu ve demir yolu inşası ..
Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama
Dünya

Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğün..
Sivil yahudi kadın anlatıyor! Bakın Kassam askeri ne muamele etmiş
Dünya

Sivil yahudi kadın anlatıyor! Bakın Kassam askeri ne muamele etmiş

Kassam Tugayları’nın operasyonları esnasında evine girdiği yahudi kadın yaşadıklarını İsrail televizyonuna anlattı.
AB'den dikkat çeken Filistin açıklaması
Dünya

AB'den dikkat çeken Filistin açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Bakanlar ezici bir çoğunlukla Filistin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23