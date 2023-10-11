İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Abel Xavier 2003 yılında Galatasaray ile anlaşan ve kariyerinde ilk kiralık olarak forma giydiği takım Galatasaray olmuştur. Abel Xavier süper ligde 11 karşılaşmada görev almıştır. Yarım sezon süper lig kariyerinin ardından yolu Alman ekibi olan Hannover ekibi ile kesişmiştir.Abel Xavier, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde İslam dinini seçtiğini açıklamıştı. Middlesbrough'da oynarken Eylül 2005'te, Skoda Xanthi ile yapılan UEFA Kupası maçında doping kontrolünde, uyuşturucu kullandığı tespit edilen oyuncuya, önce 18 ay ceza verilmiş, ardından ceza 1 seneye indirilmişti. Bunun üzerine David Beckham'ın da transfer olduğu MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile anlaştı. 2008'de aktif futbol kariyerine son vermiştir.Tam 5 yıldır sahalardan uzak kalan Xavier, teknik direktör olarak yeniden futbola döndü. Abel Xavier, Portekiz Premier Ligi ekibi Olhanense'de teknik direktörlük görevine getirildi.