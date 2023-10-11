İşte futbolcuların dünü ve bugünü! O eski hallerinden eser yok şimdi

Jes Högh Danimarka liginin ve milli takımının başarılı defans oyuncusu Högh, 1995 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Högh, Brondby'den eski takım arkadaşı Nijeryalı Uche Okechukwu ile Fenerbahçe'de tekrar biraraya gelerek efsane bir ikili oluşturdular. Halen birçok Fenerbahçe taraftarına göre yıllardır defansta böyle bir uyum yakalanamıyor. Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen Högh'ün en çok forma giydiği takım da Fenerbahçe olmuş oldu. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda da Danimarka'nın yaptığı beş maçta da forma giyen Högh, Fenerbahçe'den sonra Chelsea’ye transfer olmuştu.