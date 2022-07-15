2022-07-15 21:39:58 İşte F-35'in tüm özellikleri ve karanlık yüzü!
Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, F-35 sadece bir uçak değildir. Sahip olduğu inanılmaz teknolojiyle adeta uçan bir süper bilgisayar olarak adlandırılmaktadır. Bir yandan taarruz görevleri yaparken, bir yandan da çevresindeki SİHA ve benzeri savaş araçlarından oluşan filoları kontrol edip yönlendirebilmekte, başka unsurlarca fırlatılan füzelerin kontrolünü alıp, istediği hedeflere gönderebilmektedir. Peki F-35'lerin karanlık yüzü olarak tabir edilen ALIS nedir. ALIS sayesinde bu uçakları ABD dışındaki hiç bir ülkenin gerçek manada kullanamayacağı iddiası doğru mudur?