  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
49
İşte F-35'in tüm özellikleri ve karanlık yüzü!

2022-07-15 21:39:58
İşte F-35'in tüm özellikleri ve karanlık yüzü!

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, F-35 sadece bir uçak değildir. Sahip olduğu inanılmaz teknolojiyle adeta uçan bir süper bilgisayar olarak adlandırılmaktadır. Bir yandan taarruz görevleri yaparken, bir yandan da çevresindeki SİHA ve benzeri savaş araçlarından oluşan filoları kontrol edip yönlendirebilmekte, başka unsurlarca fırlatılan füzelerin kontrolünü alıp, istediği hedeflere gönderebilmektedir. Peki F-35'lerin karanlık yüzü olarak tabir edilen ALIS nedir. ALIS sayesinde bu uçakları ABD dışındaki hiç bir ülkenin gerçek manada kullanamayacağı iddiası doğru mudur?

#1
Foto - F-35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F-35 savaş uçakları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapıldı. Bu devletler; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya. Ayrıca Türkiye bu uçağın bir çok parçasını da üretti. Ancak S-400'ü bahane eden ABD, Türkiye'yi projeden çıkardı.

F-35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F-35 savaş uçakları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapıldı. Bu devletler; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya. Ayrıca Türkiye bu uçağın bir çok parçasını da üretti. Ancak S-400'ü bahane eden ABD, Türkiye'yi projeden çıkardı.

#2
Foto - F-35, 1990’lı yılların sonlarına doğru geliştirilmeye başlanmıştı ve 2006 yılında ilk uçuşunu yapmıştı. Fakat meydana gelen teknik sorunlardan dolayı 2010’lu yılların yaklaşık yarısına kadar bir türlü seri üretime geçemedi.

F-35, 1990’lı yılların sonlarına doğru geliştirilmeye başlanmıştı ve 2006 yılında ilk uçuşunu yapmıştı. Fakat meydana gelen teknik sorunlardan dolayı 2010’lu yılların yaklaşık yarısına kadar bir türlü seri üretime geçemedi.

#3
Foto - Tek motorlu olmasına rağmen kullandığı F-135 motoru sayesinde çift motorlu uçaklarla hemen hemen aynı performansı sunan, radarda düşük görünürlüğe sahip, 5. Nesil “Derin Taarruz” yani bombardıman ağırlıklı bir “Multirole” (Çok Amaçlı) uçak.

Tek motorlu olmasına rağmen kullandığı F-135 motoru sayesinde çift motorlu uçaklarla hemen hemen aynı performansı sunan, radarda düşük görünürlüğe sahip, 5. Nesil “Derin Taarruz” yani bombardıman ağırlıklı bir “Multirole” (Çok Amaçlı) uçak.

#4
Foto - Bombardıman ağırlıklı diyoruz çünkü tasarımı ve yapılış amacı dolayısıyla safkan bir avcı uçağı kadar Hava-Hava görevleri konusunda yeterli değil.

Bombardıman ağırlıklı diyoruz çünkü tasarımı ve yapılış amacı dolayısıyla safkan bir avcı uçağı kadar Hava-Hava görevleri konusunda yeterli değil.

#5
Foto - Görevi daha çok düşman topraklarının içine sızmak ve kritik kara hedeflerini vurmak olduğu için zaten böyle bir şeyde beklenmiyor.

Görevi daha çok düşman topraklarının içine sızmak ve kritik kara hedeflerini vurmak olduğu için zaten böyle bir şeyde beklenmiyor.

#6
Foto - Ancak tabii ki gerekli olduğu durumlarda Hava-Hava görevlerini de icra edebiliyor.

Ancak tabii ki gerekli olduğu durumlarda Hava-Hava görevlerini de icra edebiliyor.

#7
Foto - Özellikle son sürüm yazılım güncellemeleri edinen uçaklar, bu noktada çok iyi bir yol kat etti.

Özellikle son sürüm yazılım güncellemeleri edinen uçaklar, bu noktada çok iyi bir yol kat etti.

#8
Foto - Uçağın temelde 3 farklı versiyonu bulunuyor. İlk model olan F-35A’nın diğer F-35 modellerine göre farkı konvansiyonel iniş kalkış dediğimiz standart hava meydanlarına iniş kalkış gerçekleştirebilecek şekilde üretilmesidir.

Uçağın temelde 3 farklı versiyonu bulunuyor. İlk model olan F-35A’nın diğer F-35 modellerine göre farkı konvansiyonel iniş kalkış dediğimiz standart hava meydanlarına iniş kalkış gerçekleştirebilecek şekilde üretilmesidir.

#9
Foto - Ayrıca bu konfigürasyonda dahili 25mm’lik bir top da bulunmaktadır. Toplam 180 mermi kapasitelidir.

Ayrıca bu konfigürasyonda dahili 25mm’lik bir top da bulunmaktadır. Toplam 180 mermi kapasitelidir.

#10
Foto - 8 Ton dahili yakıt kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 2200 km’lik bir menzile ve 1100 km’lik bir harekât yarıçapına sahiptir.

8 Ton dahili yakıt kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 2200 km’lik bir menzile ve 1100 km’lik bir harekât yarıçapına sahiptir.

#11
Foto - Havadan yakıt ikmali gerçekleştirebilir. Bu işlem “Boom” operatörü olan tanker uçaklarda gerçekleştirilebilir. Özellikle F-16 ve muadili savaş uçaklarının yerini alması için geliştirilmiştir.

Havadan yakıt ikmali gerçekleştirebilir. Bu işlem “Boom” operatörü olan tanker uçaklarda gerçekleştirilebilir. Özellikle F-16 ve muadili savaş uçaklarının yerini alması için geliştirilmiştir.

#12
Foto - Bu versiyonun birim maliyeti 89 milyon Dolar civarında.

Bu versiyonun birim maliyeti 89 milyon Dolar civarında.

#13
Foto - İkinci versiyon olan F-35B’nin ise diğer F-35 modellerine göre en büyük farkı dikey iniş kalkış dediğimiz standart hava meydanlarına iniş kalkış gerçekleştirebilmenin yanında helikopter gemisi gibi kısıtlı alana sahip pistlerden de iniş kalkış gerçekleştirebilmesidir. (Aslında tam olarak dikey iniş kalkış demek biraz yanlış, kısa kalkış dikey iniş daha doğru bir tabir lakin neticede dikey kalkış da yapabiliyor.)

İkinci versiyon olan F-35B’nin ise diğer F-35 modellerine göre en büyük farkı dikey iniş kalkış dediğimiz standart hava meydanlarına iniş kalkış gerçekleştirebilmenin yanında helikopter gemisi gibi kısıtlı alana sahip pistlerden de iniş kalkış gerçekleştirebilmesidir. (Aslında tam olarak dikey iniş kalkış demek biraz yanlış, kısa kalkış dikey iniş daha doğru bir tabir lakin neticede dikey kalkış da yapabiliyor.)

#14
Foto - Egzoz yönlendirme teknolojisi sayesinde F-35B tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş kalkış yapabilmektedir.

Egzoz yönlendirme teknolojisi sayesinde F-35B tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş kalkış yapabilmektedir.

#15
Foto - Bu konfigürasyonda dahili bir top bulunmaz. Harici bir pod olarak 25mm’lik bir top takılabilir. Bu top Toplam 220 mermi kapasitelidir.

Bu konfigürasyonda dahili bir top bulunmaz. Harici bir pod olarak 25mm’lik bir top takılabilir. Bu top Toplam 220 mermi kapasitelidir.

#16
Foto - 6 Ton dahili yakıt kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 1700 km’lik bir menzile ve 830 km’lik bir harekât yarıçapına sahiptir.Havadan yakıt ikmalini “Probe and Drogue” yakıt ikmal yöntemi ile yapabilmektedir.

6 Ton dahili yakıt kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 1700 km’lik bir menzile ve 830 km’lik bir harekât yarıçapına sahiptir.Havadan yakıt ikmalini “Probe and Drogue” yakıt ikmal yöntemi ile yapabilmektedir.

#17
Foto - Spesifik olarak AV-8B Harrier savaş uçaklarının yerini alması için geliştirilmiştir. Bunun yanında genel olarak F-35A ile aralarında aşırı fark olmadığı için F-35A’nın yerine geçeceği uçaklarında yerine geçebilir.

Spesifik olarak AV-8B Harrier savaş uçaklarının yerini alması için geliştirilmiştir. Bunun yanında genel olarak F-35A ile aralarında aşırı fark olmadığı için F-35A’nın yerine geçeceği uçaklarında yerine geçebilir.

#18
Foto - Temel versiyonlardan sonuncusu olan F-35C’ye gelecek olursak: F-35C’nin diğer modellerle arasında bulunan fark ise uçak gemilerine iniş kalkış yapabilecek şekilde dizayn edilmesi.

Temel versiyonlardan sonuncusu olan F-35C’ye gelecek olursak: F-35C’nin diğer modellerle arasında bulunan fark ise uçak gemilerine iniş kalkış yapabilecek şekilde dizayn edilmesi.

#19
Foto - Bu modelde yapısal olarak bazı farklar mevcut.

Bu modelde yapısal olarak bazı farklar mevcut.

#20
Foto - Bunlardan en belirgin olanı F-35C’nin kanat alanının diğer F-35 versiyonlarına göre daha büyük olması. Bu sayede uçak katapult teknolojisi ile uçak gemilerinden kalkış yaparken büyük kanat alanı sayesinde düşük süratlerde dahi havada daha kolay tutunabiliyor.

Bunlardan en belirgin olanı F-35C’nin kanat alanının diğer F-35 versiyonlarına göre daha büyük olması. Bu sayede uçak katapult teknolojisi ile uçak gemilerinden kalkış yaparken büyük kanat alanı sayesinde düşük süratlerde dahi havada daha kolay tutunabiliyor.

#21
Foto - Uçak gemilerinde kullanılmak üzere özelleştirildiği için daha ergonomik şekilde tasarlanmış.

Uçak gemilerinde kullanılmak üzere özelleştirildiği için daha ergonomik şekilde tasarlanmış.

#22
Foto - Park halindeyken kanatları katlanabiliyor ve bu sayede daha az yer kaplıyor.

Park halindeyken kanatları katlanabiliyor ve bu sayede daha az yer kaplıyor.

#23
Foto - Bu versiyonda da dahili bir top bulunmuyor. Harici bir pod olarak 25mm’lik top takılabiliyor. Bu topta Toplam 220 mermi kapasiteli.

Bu versiyonda da dahili bir top bulunmuyor. Harici bir pod olarak 25mm’lik top takılabiliyor. Bu topta Toplam 220 mermi kapasiteli.

#24
Foto - Uçak 9 Ton dahili yakıt kapasitesine, yaklaşık 2600 km’lik bir menzile ve 1100 km’lik bir harekât yarıçapına sahip. Spesifik olarak F/A-18 Hornet savaş uçaklarının yerini alması için geliştirildi. Bunun yanında tıpkı F-35B gibi, genel olarak F-35A ile aralarında aşırı fark olmadığı için F-35A’nın yerine geçeceği uçaklarında yerine geçebilir.

Uçak 9 Ton dahili yakıt kapasitesine, yaklaşık 2600 km’lik bir menzile ve 1100 km’lik bir harekât yarıçapına sahip. Spesifik olarak F/A-18 Hornet savaş uçaklarının yerini alması için geliştirildi. Bunun yanında tıpkı F-35B gibi, genel olarak F-35A ile aralarında aşırı fark olmadığı için F-35A’nın yerine geçeceği uçaklarında yerine geçebilir.

#25
Foto - Bunlardan sonra pek bir esamesi okunmasa da son bir model daha var. Kanada’nın özel şartnamesine göre dizayn edilen ve CF-35 olarak isimlendirilen F-35’ler devşirilmiş olduğu F-35A’lardan farklı olarak paraşüt ve yakıt ikmali için B ve C modelinde kullanılan “Probe and Drogue” yakıt ikmal yöntemini kullanmaktadır. Bunun haricinde diğer F-35A’lardan bir farkı bulunmamaktadır.

Bunlardan sonra pek bir esamesi okunmasa da son bir model daha var. Kanada’nın özel şartnamesine göre dizayn edilen ve CF-35 olarak isimlendirilen F-35’ler devşirilmiş olduğu F-35A’lardan farklı olarak paraşüt ve yakıt ikmali için B ve C modelinde kullanılan “Probe and Drogue” yakıt ikmal yöntemini kullanmaktadır. Bunun haricinde diğer F-35A’lardan bir farkı bulunmamaktadır.

#26
Foto - Bu spesifik farkları bir kenara bırakırsak tüm versiyonlarda ortak olan sabit özelliklerde bulunuyor. Kısaca onlardan da bahsetmemiz gerekirse uçağın maksimum sürati 1.6 Mach yani saatte yaklaşık 1700 km’ye ulaşabiliyor. Yerden maksimum 50.000 feet yani yaklaşık 15 km yükseğe tırmanabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı 31 ton olarak belirtiliyor. 18 tona yakın ekstra yük taşıyabiliyor. Stealth kabiliyetine gerek olmadığı durumlarda maksimum 12 adet 250 kg’lik MK-82 bombası veya 6 adet 1 tonluk MK-84 bombası taşıyabiliyor. Bu yüklemelerle birlikte 2 adet Hava-Hava füzesi taşıyabiliyor. Uçağın sadece Hava-Hava görevi için yüklendiği bir senaryoda ise (yine stealth kabiliyetine gerek olmadığı durumlarda) maksimum 14 adet Hava-Hava füzesi taşıyabiliyor.

Bu spesifik farkları bir kenara bırakırsak tüm versiyonlarda ortak olan sabit özelliklerde bulunuyor. Kısaca onlardan da bahsetmemiz gerekirse uçağın maksimum sürati 1.6 Mach yani saatte yaklaşık 1700 km’ye ulaşabiliyor. Yerden maksimum 50.000 feet yani yaklaşık 15 km yükseğe tırmanabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı 31 ton olarak belirtiliyor. 18 tona yakın ekstra yük taşıyabiliyor. Stealth kabiliyetine gerek olmadığı durumlarda maksimum 12 adet 250 kg’lik MK-82 bombası veya 6 adet 1 tonluk MK-84 bombası taşıyabiliyor. Bu yüklemelerle birlikte 2 adet Hava-Hava füzesi taşıyabiliyor. Uçağın sadece Hava-Hava görevi için yüklendiği bir senaryoda ise (yine stealth kabiliyetine gerek olmadığı durumlarda) maksimum 14 adet Hava-Hava füzesi taşıyabiliyor.

#27
Foto - F-35 savaş uçağının özellikleri Tüm bunların dışında F-35’i F-35 yapan, “uçan bir bilgisayar” yakıştırmasını yapmamızı sağlayan özelliklerden bazıları ise şöyle...

F-35 savaş uçağının özellikleri Tüm bunların dışında F-35’i F-35 yapan, “uçan bir bilgisayar” yakıştırmasını yapmamızı sağlayan özelliklerden bazıları ise şöyle...

#28
Foto - -Her yönü ısı sensörleri ile dolu olduğu için uzak mesafelerden ateşlenmiş Balistik Füzeleri dahi tespit edebilir. Öyle ki Alaska’da yapılan bir testte 1000 KM uzaktan ateşlenen bir Balistik Füzeyi tespit edip ekranından izleyebilmiştir.

-Her yönü ısı sensörleri ile dolu olduğu için uzak mesafelerden ateşlenmiş Balistik Füzeleri dahi tespit edebilir. Öyle ki Alaska’da yapılan bir testte 1000 KM uzaktan ateşlenen bir Balistik Füzeyi tespit edip ekranından izleyebilmiştir.

#29
Foto - -Tespit ettiği bir hedefi bir başka uçağın veya bir başka geminin ekranına aktarabilir.

-Tespit ettiği bir hedefi bir başka uçağın veya bir başka geminin ekranına aktarabilir.

#30
Foto - -Dost kuvvetlerden atılan bir Balistik Füzenin kontrolünü havadayken devralabilir ve füzeyi yönlendirebilir.

-Dost kuvvetlerden atılan bir Balistik Füzenin kontrolünü havadayken devralabilir ve füzeyi yönlendirebilir.

#31
Foto - -Dost kuvvetlerden atılan bir Seyir Füzesinin kontrolünü havada devralabilir ve aynı şekilde bu füzeyi yönlendirebilir.

-Dost kuvvetlerden atılan bir Seyir Füzesinin kontrolünü havada devralabilir ve aynı şekilde bu füzeyi yönlendirebilir.

#32
Foto - -Yazılımsal olarak aynı ağa bağlı olduğu bir Hava Savunma Sisteminin radar menzilini kendi radarına kullanarak artırabilir.

-Yazılımsal olarak aynı ağa bağlı olduğu bir Hava Savunma Sisteminin radar menzilini kendi radarına kullanarak artırabilir.

#33
Foto - -Radarı çok gelişmiş olduğu için kendi tespit ettiği hedeflere başka bir uçaktan, gemiden veya herhangi bir başka unsurdan atış gerçekleştirebilir.

-Radarı çok gelişmiş olduğu için kendi tespit ettiği hedeflere başka bir uçaktan, gemiden veya herhangi bir başka unsurdan atış gerçekleştirebilir.

#34
Foto - -Bu özellikleri ile bir Balistik Füzenin, bir Seyir füzesinin veya Gemisavar bir füzenin hedefini kendi tayin edip, hedefe kendi kilitlenip, bu kilidi o an ki diğer unsurlara veya doğrudan mühimmatlara aktarabilir.

-Bu özellikleri ile bir Balistik Füzenin, bir Seyir füzesinin veya Gemisavar bir füzenin hedefini kendi tayin edip, hedefe kendi kilitlenip, bu kilidi o an ki diğer unsurlara veya doğrudan mühimmatlara aktarabilir.

#35
Foto - -İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile muazzam bir uyum sağlayabilir ve bu unsurlarla bir F-16’ya veya bir başka uçağa göre çok daha etkili operasyonlar düzenleyebilir.

-İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile muazzam bir uyum sağlayabilir ve bu unsurlarla bir F-16’ya veya bir başka uçağa göre çok daha etkili operasyonlar düzenleyebilir.

#36
Foto - Kısaca “Ağ Merkezli Harp” dediğimiz kavramın içinde yer alan birçok özelliğe çok yüksek seviyede sahiptir. F-35 pahalı bir uçak olmasına karşın günümüz dünyası için oldukça yeni teknolojiler içermekte, kullanıcısına müthiş imkanlar sağlamaktadır. Düşük görünürlük özelliği ile düşman radarları tarafından belli bir mesafeye kadar tespit edilememesi sayesinde sahibine düşman topraklarının içlerine sızma kabiliyeti kazandırıyor olması oldukça stratejik bir yetenektir. Aynı şekilde havada ki düşman uçaklarının da onu geç tespit etmesi ciddi anlamda fark yaratan bir özelliktir. Ağ merkezli harp kavramını tam anlamıyla kullanabilme kabiliyeti sayesinde kullanıcı hava kuvveti için tam anlamıyla bir kuvvet çarpanı vasfı taşımaktadır.

Kısaca “Ağ Merkezli Harp” dediğimiz kavramın içinde yer alan birçok özelliğe çok yüksek seviyede sahiptir. F-35 pahalı bir uçak olmasına karşın günümüz dünyası için oldukça yeni teknolojiler içermekte, kullanıcısına müthiş imkanlar sağlamaktadır. Düşük görünürlük özelliği ile düşman radarları tarafından belli bir mesafeye kadar tespit edilememesi sayesinde sahibine düşman topraklarının içlerine sızma kabiliyeti kazandırıyor olması oldukça stratejik bir yetenektir. Aynı şekilde havada ki düşman uçaklarının da onu geç tespit etmesi ciddi anlamda fark yaratan bir özelliktir. Ağ merkezli harp kavramını tam anlamıyla kullanabilme kabiliyeti sayesinde kullanıcı hava kuvveti için tam anlamıyla bir kuvvet çarpanı vasfı taşımaktadır.

#37
Foto - F-35'İN KARANLIK YÜZÜ! ALIS Peki bu uçağın hiç mi dezavantajı yoktur? En az getirisi kadar götürüsü de vardır. Kısaca ALIS olarak isimlendirilen bir yazılım sayesinde F-35 ABD’ye %100 oranda bağımlı bir uçaktır. Kısaca özet geçecek olursak sistemin amacı çeşitli kaynaklarda F-35 savaş uçaklarının harbe hazır halde kalmalarını sağlayacak, gerekli lojistik hattın ve yedek parça temininin dünya geneline yayılmış bir internet ağı ile otonom şekilde oluşturulmasını sağlamak olarak anlatılıyor. Bu süslü anlatım her ne kadar kulağa hoş gelse de esasen bu sistem uçağı tamamen ABD’ye bağımlı hale getiriyor ve ABD’nin çıkarlarına ters bir amaçla kullanılma imkanını oldukça düşürüyor.

F-35'İN KARANLIK YÜZÜ! ALIS Peki bu uçağın hiç mi dezavantajı yoktur? En az getirisi kadar götürüsü de vardır. Kısaca ALIS olarak isimlendirilen bir yazılım sayesinde F-35 ABD’ye %100 oranda bağımlı bir uçaktır. Kısaca özet geçecek olursak sistemin amacı çeşitli kaynaklarda F-35 savaş uçaklarının harbe hazır halde kalmalarını sağlayacak, gerekli lojistik hattın ve yedek parça temininin dünya geneline yayılmış bir internet ağı ile otonom şekilde oluşturulmasını sağlamak olarak anlatılıyor. Bu süslü anlatım her ne kadar kulağa hoş gelse de esasen bu sistem uçağı tamamen ABD’ye bağımlı hale getiriyor ve ABD’nin çıkarlarına ters bir amaçla kullanılma imkanını oldukça düşürüyor.

#38
Foto - ALIS, uçak henüz yere inmeden yani daha havadayken uçakta değişmesi gereken bir parçanın veya aksamın olup olmadığını kontrol eder ve eğer böyle bir durum varsa o parçayı veya aksamı tespit edip değiştirilmesi gerektiğini yerde ki kontrolör sistemlere aktarır. Bununla beraber aynı bilgileri ABD’de ki bilgi sistemlerine de gönderir. Yani ABD anlık olarak uçakta değişmesi gereken parçadan haberdar olmuş olur. Bu kulağa hoş gelmese bile yine de çok kafaya takılacak bir mesele gibi durmuyor olabilir. Ki ALIS’in yapabileceklerinin yanında bu zaten hiçbir şeydir.

ALIS, uçak henüz yere inmeden yani daha havadayken uçakta değişmesi gereken bir parçanın veya aksamın olup olmadığını kontrol eder ve eğer böyle bir durum varsa o parçayı veya aksamı tespit edip değiştirilmesi gerektiğini yerde ki kontrolör sistemlere aktarır. Bununla beraber aynı bilgileri ABD’de ki bilgi sistemlerine de gönderir. Yani ABD anlık olarak uçakta değişmesi gereken parçadan haberdar olmuş olur. Bu kulağa hoş gelmese bile yine de çok kafaya takılacak bir mesele gibi durmuyor olabilir. Ki ALIS’in yapabileceklerinin yanında bu zaten hiçbir şeydir.

#39
Foto - ALIS bu özelliği ile ülkelerin ABD’ye bağımlı kalmadan yedek parça üretmesinin ve stoklamasının da önüne geçmektedir. Zira parça ihtiyacı olduğu anda ALIS üretici firma Lockheed Martin ile otomatik olarak iletişime geçmekte ve yedek parça talebinde bulunmaktadır. Bu parça kullanıcı ülkede üretebilecek bir parça olmasına karşın ALIS sayesinde parçanın ABD’den ithal edilmesine mecbur kalınacaktır. Buna da bağlı olarak ülkelerin envanterinde bulunan yedek parça veya yedek aksam sayıları gerçek zamanlı olarak yani an be an ABD tarafından bilinecektir.

ALIS bu özelliği ile ülkelerin ABD’ye bağımlı kalmadan yedek parça üretmesinin ve stoklamasının da önüne geçmektedir. Zira parça ihtiyacı olduğu anda ALIS üretici firma Lockheed Martin ile otomatik olarak iletişime geçmekte ve yedek parça talebinde bulunmaktadır. Bu parça kullanıcı ülkede üretebilecek bir parça olmasına karşın ALIS sayesinde parçanın ABD’den ithal edilmesine mecbur kalınacaktır. Buna da bağlı olarak ülkelerin envanterinde bulunan yedek parça veya yedek aksam sayıları gerçek zamanlı olarak yani an be an ABD tarafından bilinecektir.

#40
Foto - ALIS’in sebep olabilecekleri bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Ne zaman hangi parçanın değişmesi gerektiğini bilen ALIS, bu sayede farklı ülkelerin envanterinde bulunan F-35 savaş uçaklarının harbe hazırlık oranını da otomatik olarak öğrenmekte ve bu bilgileri anında ABD’ye göndermektedir. Tüm bunlar ALIS'in sadece resmiyette yapabildikleridir. Gayri resmi olarak ise uçakların uzaktan kontrolü dahil, daha birçok şeyi yapabilmektedir.

ALIS’in sebep olabilecekleri bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Ne zaman hangi parçanın değişmesi gerektiğini bilen ALIS, bu sayede farklı ülkelerin envanterinde bulunan F-35 savaş uçaklarının harbe hazırlık oranını da otomatik olarak öğrenmekte ve bu bilgileri anında ABD’ye göndermektedir. Tüm bunlar ALIS'in sadece resmiyette yapabildikleridir. Gayri resmi olarak ise uçakların uzaktan kontrolü dahil, daha birçok şeyi yapabilmektedir.

#41
Foto - F-35’in Taşıdığı Silahların Özellikleri - -1 adet 25 mm’lik 4 namlulu top.

F-35’in Taşıdığı Silahların Özellikleri - -1 adet 25 mm’lik 4 namlulu top.

#42
Foto - -Havadan karaya füzeler: AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM, Brimstone, Lockheed Martin JAGM, Storm Shadow, SOM

-Havadan karaya füzeler: AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM, Brimstone, Lockheed Martin JAGM, Storm Shadow, SOM

#43
Foto - -Havadan Havaya Füze: AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, MBDA Meteor

-Havadan Havaya Füze: AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, MBDA Meteor

#44
Foto - Ant-gemi füzesi: Naval Strike Missile JSM, Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

Ant-gemi füzesi: Naval Strike Missile JSM, Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

#45
Foto - - Bombaları: MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları, CBU-100 küme bombası, Paveway serisi lazer güdümlü bombalar, GBU-39 SDB küçük çap bombalar, JDAM serisi, B61 Nükleer bomba, AGM-154 JSOW

- Bombaları: MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları, CBU-100 küme bombası, Paveway serisi lazer güdümlü bombalar, GBU-39 SDB küçük çap bombalar, JDAM serisi, B61 Nükleer bomba, AGM-154 JSOW

#46
Foto - F35 Modelleri ve Ayıran Özellikler - F-35 savaş uçakları çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F35A, F35B ve F35C modelleridir. Bu modelleri birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir. F-35A geleneksel kalkış yapabilen model, F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model, F-35C uçak gemilerine inebilen model

F35 Modelleri ve Ayıran Özellikler - F-35 savaş uçakları çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F35A, F35B ve F35C modelleridir. Bu modelleri birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir. F-35A geleneksel kalkış yapabilen model, F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model, F-35C uçak gemilerine inebilen model

#47
Foto - Türkiye bu uçak modellerinden tahmin edeceğiniz üzere F 35A için anlaşma yapmıştır. Çünkü Türkiye'nin uçak gemisi bulunmadığından dolayı özellikle F-35B ve F35C modeller uçak gemisi bulunan ülkeler için yapılmakta olup büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacaktır.

Türkiye bu uçak modellerinden tahmin edeceğiniz üzere F 35A için anlaşma yapmıştır. Çünkü Türkiye'nin uçak gemisi bulunmadığından dolayı özellikle F-35B ve F35C modeller uçak gemisi bulunan ülkeler için yapılmakta olup büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacaktır.

#48
Foto - Ülkemizin alacağı F-35A modelinin toplam maliyetinin 150-200 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu uçak ülkemiz hava kuvvetlerinde F-16 Savaş Uçaklarının yerini alacaktır. Yararlanılan Kaynak: Doğruhaber, SavunmaSanayiST, RayHaber

Ülkemizin alacağı F-35A modelinin toplam maliyetinin 150-200 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu uçak ülkemiz hava kuvvetlerinde F-16 Savaş Uçaklarının yerini alacaktır. Yararlanılan Kaynak: Doğruhaber, SavunmaSanayiST, RayHaber

Akaryakıt ürünlerine dev indirim geldi
Ekonomi

Akaryakıt ürünlerine dev indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden yüksek kükürtlü fuel oil ile 39 kuruş fuel oil fiyatlarına indirim geldi.
Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı
Gündem

Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyaya ka..
'Tarihi çöküş geliyor' dedi! Dünyaca ünlü finans uzmanından kritik uyarı
Ekonomi

'Tarihi çöküş geliyor' dedi! Dünyaca ünlü finans uzmanından kritik uyarı

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla dolar kuru yükselişe geçti. 17.51'i geçen dolar 2022'nin zirvesine yerleşti. Gelişmeler sonrası Dü..
Milyonlar bu haberi bekliyordu! O konuda flaş gelişme
Ekonomi

Milyonlar bu haberi bekliyordu! O konuda flaş gelişme

3600 ek gösterge sonrası, sözleşmeli memura kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gündemde... EYT'de çalışma ve yasa tarihi netleşirken..
Macron'dan halkına uyarı: Hazır olun
Dünya

Macron'dan halkına uyarı: Hazır olun

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, vatandaşlarına Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Katar'dan Türkiye'ye büyük jest
Dünya

Katar'dan Türkiye'ye büyük jest

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'nın Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber kulelerinde Türk bayrakları da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23