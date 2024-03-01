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Otomotiv
13
İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

2024-03-01 16:45:13
İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Elektrikli otomobil devrimi, otomotiv endüstrisini hızla dönüştürürken, bu değişimde öne çıkan araçlardan biri de Dacia Spring oldu. Geleneksel yakıt sistemlerine alternatif olarak sunulan bu yenilikçi elektrikli otomobil, ekonomik ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yakıt tasarrufunda önemli bir başarı elde eden Dacia Spring, Toyota bz4X gibi en az enerji tüketen elektrikli otomobillerle rekabet ediyor.

#1
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

İŞTE EN AZ YAKAN ARABA MODELLERİ - Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Benzinli 4.8 litre/100 km

#2
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel 4.8 litre/100 km

#3
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Toyota Yaris Dream Hatchback 1.5 125 PS Benzinli 4.7 litre/100 km

#4
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 HP 5.9 litre/100 km

#5
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Fiat Egea 1.3 Multijet 95 HP Manuel 4.2 litre/100 km

#6
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP Manuel 4.1 litre/100 km

#7
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzinli Manuel 4.1 litre/100 km

#8
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Manuel 4.9 litre/100 km

#9
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Kia Picanto 1.0 DPI 67 PS Manuel 4.7 litre/100 km

#10
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Honda Civic 1.5L Turbo ECO (LPG) 129 PS 5.5 litre/100 km

#11
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Dacia Spring: Tasarruf ve Performans Bir Arada - Yakıt tasarrufu konusunda otomobil kullanıcılarının yeni favorisi olan Dacia Spring, hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek sunuyor. Elektrikli otomobil, performansı ve düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor.

#12
Foto - İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

100 KİLOMETRE YOLDA 11 TL YAKIYOR! - Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha verimli bir sürüş sunarken artan akaryakıt fiyatlarının arasında da ekonomik bir seçenek sunuyor. Dacia Spring, 100 kilometrelik yolculuğu yalnızca 11 TL gibi inanılmaz bir maliyetle tamamlıyor. Bu, sürücülere uzun mesafeler için düşük maliyetli bir alternatif oluyor.

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