İşte en az yakan otomobil! 100 kilometrede 11 TL maliyet

Elektrikli otomobil devrimi, otomotiv endüstrisini hızla dönüştürürken, bu değişimde öne çıkan araçlardan biri de Dacia Spring oldu. Geleneksel yakıt sistemlerine alternatif olarak sunulan bu yenilikçi elektrikli otomobil, ekonomik ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yakıt tasarrufunda önemli bir başarı elde eden Dacia Spring, Toyota bz4X gibi en az enerji tüketen elektrikli otomobillerle rekabet ediyor.