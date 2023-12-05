İşte dünyanın en güzel sokak tatlıları! Listede çok tanıdık bir lezzet var

6 – SERABİ (ENDONEZYA) Bu geleneksel, küçük boyutlu Endonezya usulü krep, genellikle pirinç unu ve hindistan cevizi sütü veya rendelenmiş hindistan cevizi seçenekleriyle hazırlanır. Krepler inanılmaz derecede çok yönlüdür; tatlı ve tuzlu versiyonları vardır. Buğday unu, şeker, muz, ezilmiş fıstık, jackfruit, çikolata serpintileri veya fermente oncom gibi çeşitli soslarla uygulanabilirken, günümüz eklemeleri arasında et, sosis veya dondurma da bulunmaktadır. Serabi krepleri Java'nın her yerinde bulunur, ancak genellikle Bandung ve Solo şehirleriyle ilişkilendirilir. Tipik olarak çilek, durian veya hindistan cevizi bazlı kinca şurubu ile birlikte sunulur ve çoğunlukla hızlı ve uygun bir sokak yemeği olarak satılır.