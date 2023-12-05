İşte dünyanın en güzel sokak tatlıları! Listede çok tanıdık bir lezzet var

1 – PASTEL DE NATA (PORTEKİZ) Pastel de nata, dünya çapında popüler olan geleneksel bir Portekiz tartıdır. En iyi sonucu elde etmek için dolgunun çok tatlı olmaması ve limon ya da vanilya aroması içermemesi gerektiğine inanılmaktadır. Bunun yerine, tartların üzerine tarçın serpilmeli ve ideal olarak bir fincan kahve ile eşleştirilmelidir. Aslen, bu lezzet 18. yüzyıldan önce Lizbon'daki Santa Maria de Belém'de Katolik rahipler ve rahibeler tarafından yapılmıştır. Tart, şarapların temizlenmesinde ve giysilerin kolalanmasında kullanılan artık yumurta sarılarından yapılıyordu. Daha sonra din adamları yakındaki bir fırınla anlaşarak Pastel de nata'yı ticari olarak satmaya başladı ve ürün büyük bir başarı elde etti. Kaynak: Aydınlık