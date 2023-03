İşte dikkat edilecek hususlar! İkinci el telefon almanın püf noktaları

İkinci el telefonlarda vatandaşlara 15 gün garanti verdiklerini söyleyen Tunç, vatandaşın cihazda sıkıntı olup olmadığını test etmesi için bunu yaptıklarını ve bir telefonun 2 gün içerisinde arızasını belli edeceğine dikkat çekti. Müşterilerle sıkıntı yaşamamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen telefoncu Ahmet Tunç, "İkinci el telefonlarda kırılma ve suya düşme gibi fiziksel sorunlar hariç 15 gün garanti veriyoruz. Herhangi bir sorun sıkıntı olduğu zaman vatandaşlar cihazlarını geri getirebiliyorlar. Tamir ettirebiliyorsak ettiriyoruz, ettiremiyorsak aynı fiyatta başka bir cihazla değişim sağlıyoruz. Zaten bir elektronik cihaz kendini en fazla 2 gün içerisinde belli ediyor. Biz cihaz alacağımız zaman mekanik olarak, yazılım olarak cihazları iyice kontrol ediyoruz zaten. Vereceğimiz, satacağımız müşteriler sorun yaşamasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Hattımızı takıyoruz, arama yapıyoruz, cihazın ekranı değiş mi, değişmemiş mi, orijinal mi, yan sanayi mi, işlem görmüş mü, görmemiş diye hepsine bakıyoruz. Her insandan telefon almayız, her telefonu da almayız. İkinci el telefonlar ekonomik anlamda büyük avantaj. 5 bin liralık telefonu 2 bin 500 liraya alabilmek gibi bir imkânınız oluyor. Tabii ki sıfır telefonlar daha iyi ama ikinci el telefonlar ekonomik olarak bir avantaj. Bir insanın içi rahat olursa belki o telefonu 5-10 yıl kullanır ama içinde bir kuşku kalırsa o telefonu pek kullanamaz" şeklinde konuştu.