2022-07-12 07:50:12 İşte çalışanların temmuz ayındaki bordro değişimleri
Asgari ücret artışından sonra; işyerlerinin büyük çoğunluğu asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanları için de maaş artışı planlıyor Asgari ücret artışı; ‘vergi istisnası’ gibi bordro kalemlerini kendiliğinden artırdığından, temmuz sonrası ‘tüm çalışanlar için’ bordrolarda otomatik değişiklikler zaten olacak. Dolayısıyla net 5 bin 500 liradan daha yüksek ücret alan çalışanların bordrolarında yeni asgari ücrete bağlı değişikliklerin nasıl olacağı kritik öneme sahip.