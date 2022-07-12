İşte çalışanların temmuz ayındaki bordro değişimleri

VERGİ İSTİSNASI ARTIYOR

İlk olarak gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnalarındaki değişimden (artıştan) bahsedelim. Asgari ücretlinin tüm maaşı için yararlandığı vergi istisnasından, daha yüksek ücretliler de ‘asgari ücretlinin yararlandığı tutar kadar’ yararlanabiliyor. Asgari ücretlinin brüt ücreti arttığına göre diğer yüksek ücretlilerin yararlanacağı vergi istisnası da kendiliğinden artacak ve vergileri de daha az hesaplanacak. Bordroda daha az hesaplanan vergi, otomatik olarak net maaş tutarını da artıracak. İlk altı ayda geçerli asgari ücrete göre temmuz ayında normalde 638 lira GV uygulanabilecekken, asgari ücret artışı sonrası tüm çalışanların yararlanabileceği temmuz ayı GV istisnası 825 liraya yükseldi. Damga vergisi istisnası da; tüm çalışanlar için ilk altı ayda 37.98 lira olarak uygulanmışken, ikinci altı ayda 49.11 lira olarak uygulanacak. Önceki yazımda; üç farklı ‘brüt ücret’ (10 bin, 15 bin ve 20 bin TL) örneği üzerinden asgari ücret artışının etkilerini ayrıntılı incelemiştik: Her üç örnekte de; ikinci altı ayda brüt ücret değişmese de, net maaşların altı ay boyunca kendiliğinden (vergi istisnalarındaki artıştan kaynaklı toplamda 1.563,15 TL) nasıl arttığını tablolar üzerinden açıklamıştık.