İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

1983 yılında Kuzey İtalya’da Lombardiya’da Giuliano Comensoli tarafından kurulan şirket, yüksek gerilim hatlarının döşenmesi için malzeme ve direklerin taşınmasında helikopterler kullanmaya başladı. Daha sonra helikopter hizmetlerini genişleten Comensoli ailesi, ağır yük taşımacılığının yanında dağ sığınaklarına malzeme tedarik ediyor, özel ormancılık çalışmalarına katılıyor ve çok sayıda hava hizmeti sunuyor. Ayrıca balayı ve özel turlar için de helikopter hizmeti veriyor.