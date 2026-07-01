İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı
İtalyan helikopter devi havada taksicilik alanında yatırımlar yapmak için Türkiye'ye geliyor. Yatırımla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalyan helikopter devi havada taksicilik alanında yatırımlar yapmak için Türkiye'ye geliyor. Yatırımla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İtalya’da 40 yıldan fazladır helikopter ile ağır yük taşımacılığı, helikopter taksi ve özel uçuşlar sunan Eli-Fly şirketi, İzmir’de faaliyet göstermeye hazırlanıyor.
Farklı operasyonlar için geniş sayıda helikopter filosuna sahip olan İtalyan şirketin, İzmir’de hava kargo taşımacılığından özel uçuşlara kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi bekleniyor.
1983 yılında Kuzey İtalya’da Lombardiya’da Giuliano Comensoli tarafından kurulan şirket, yüksek gerilim hatlarının döşenmesi için malzeme ve direklerin taşınmasında helikopterler kullanmaya başladı. Daha sonra helikopter hizmetlerini genişleten Comensoli ailesi, ağır yük taşımacılığının yanında dağ sığınaklarına malzeme tedarik ediyor, özel ormancılık çalışmalarına katılıyor ve çok sayıda hava hizmeti sunuyor. Ayrıca balayı ve özel turlar için de helikopter hizmeti veriyor.
Şirketin web sitesinde, “Hayal gücünüzü sınırlamayın; seyahat hayallerinizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Iseo Gölü üzerinde helikopter yolculuğunu veya Napoli'den Capri'ye helikopter uçuşunu hayal edin. Bir sonraki iş seyahatinizi Milano'dan helikopterle veya Roma'dan helikopter taksiyle planlayın. Ayrıcalıklı konfor ve şıklıkla uçun” ifadesi yer alıyor.
İzmir’de kendileri de pilot olan Francesco Comensoli, Giuliano Comensoli, Davide Comensoli tarafından kurulan Eli-Fly International S.R.L İzmir Şubesi’nin faaliyet alanının ise havada kargo ve yolcu taşımacılığı, hava taşıtlarının çekilmesi, yangın önleme ve söndürme olarak belirtildi.
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