  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otoyol ve köprülere gelen zamma AK Partili isimden sitem: Bonkör davranılıp fedekarlık isteniyor İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf YÖK’ten üniversite adaylarına müjde 16 yeni program açılıyor En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç? Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

İtalyan helikopter devi havada taksicilik alanında yatırımlar yapmak için Türkiye'ye geliyor. Yatırımla ilgili detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İtalya’da 40 yıldan fazladır helikopter ile ağır yük taşımacılığı, helikopter taksi ve özel uçuşlar sunan Eli-Fly şirketi, İzmir’de faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

#2
Foto - İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

Farklı operasyonlar için geniş sayıda helikopter filosuna sahip olan İtalyan şirketin, İzmir’de hava kargo taşımacılığından özel uçuşlara kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi bekleniyor.

#3
Foto - İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

1983 yılında Kuzey İtalya’da Lombardiya’da Giuliano Comensoli tarafından kurulan şirket, yüksek gerilim hatlarının döşenmesi için malzeme ve direklerin taşınmasında helikopterler kullanmaya başladı. Daha sonra helikopter hizmetlerini genişleten Comensoli ailesi, ağır yük taşımacılığının yanında dağ sığınaklarına malzeme tedarik ediyor, özel ormancılık çalışmalarına katılıyor ve çok sayıda hava hizmeti sunuyor. Ayrıca balayı ve özel turlar için de helikopter hizmeti veriyor.

#4
Foto - İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

Şirketin web sitesinde, “Hayal gücünüzü sınırlamayın; seyahat hayallerinizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Iseo Gölü üzerinde helikopter yolculuğunu veya Napoli'den Capri'ye helikopter uçuşunu hayal edin. Bir sonraki iş seyahatinizi Milano'dan helikopterle veya Roma'dan helikopter taksiyle planlayın. Ayrıcalıklı konfor ve şıklıkla uçun” ifadesi yer alıyor.

#5
Foto - İşte bu çok büyük sürpriz oldu: İtalyan helikopter devinden gündemi altüst edecek Türkiye kararı

İzmir’de kendileri de pilot olan Francesco Comensoli, Giuliano Comensoli, Davide Comensoli tarafından kurulan Eli-Fly International S.R.L İzmir Şubesi’nin faaliyet alanının ise havada kargo ve yolcu taşımacılığı, hava taşıtlarının çekilmesi, yangın önleme ve söndürme olarak belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı
Yerel

Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı

Ağrı’da kaldırımda bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.
Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu
Dünya

Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu

Kanada’da bir lise mezuniyet töreninde, sahneye çıkan kız öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesinin okul görevlisi tarafından çıkarılması s..
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!
Spor

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında taraftarların antrenmanlara gösterdiği ilgiden etkilendiğ..
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi
Ekonomi

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü..
Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!
Gündem

Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadi..
Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı
Gündem

Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı

Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23