  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kurucusu Erbakan'ın en yakınındaki isimdi! 65 yıllık şirketten kötü haber geldi, konkordato istediler

X ismi dünyaca ünlü Elon Musk’ın başına resmen bela oldu: Dava Açıldı!

ASELSAN EJDERHA geliyor: Düşmana ‘yok artık’ dedirten tehdit! Türk şirketi oyunun kurallarını değiştirdi

Herkes artık onu almak için akın ediyor! Elektrikli o model Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyor! İşte hem lüks hem ucuz

Olta ile tuttu! Tam 5 kilo ağırlığında

Üç büyük kulübün başkanının vergi indirimi isteğine Bakan Mehmet Şimşek'ten şok çıkış

Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! İşte anti kanser gücüne sahip besinler

İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güzel haberi duyurdu!

Türk silah üreticileri büyük oynuyor: Büyük bir adım olacak! Hedef 5 yıl içinde dünyada ilk 5...
Sağlık
12
İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

2023-10-04 16:20:16
İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Havaların soğuması, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmeye başlandı. Uzman isim bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyelerde bulundu.

#1
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Sonbaharı karşılamaya hazırlanırken fiziksel aktiviteler azalıyor, havaların da soğumasıyla enfeksiyon riski artıyor. Tatil döneminin bitmesi, okulların açılması, işe dönüşlerin artması ve COVID-19’un mutasyona uğramış bir alt varyantı olarak tanımlanan Eris Varyantı faktörü de dikkate alındığında, bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bağışıklık sistemimizi baskılayan ve zayıf düşüren faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres gibi yaşam tarzımızla ilgili maddelerdir. Bu maddeleri hayatımızdan çıkarmadan, bağışıklık güçlendiren takviyeler tek başına hiçbir işe yaramaz. Ancak yaşam tarzınızda sağlıklı yaşama dair değişiklikler kalıcı olarak yapılandırıldığında, doğru kişiye doğru takviyeler bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur” açıklamasında bulundu. Bağışıklık sistemi kısaca; vücuda girip hastalığa neden olan mikroplarla savaşan, vücudun savunma mekanizması olarak tanımlanabilir. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek bağışıklığın zaman zaman çeşitli faktörlerden etkilenerek zayıf düşebildiğini ve buna bağlı olarak da bazı hastalıkların ağır veya sürekli tekrarlayan şekilde yaşanabildiğini anlattı.

#2
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

İŞTE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI! Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle mevsim geçişleri ve sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını paylaştı: Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımı yeterli düzeyde tutulmalı ve ihmal edilmemelidir. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, bakliyatlar, süt ve süt ürünleri protein açısından zengin besinlerdir dolayısıyla bu besinlerin özellikle mevsim geçişlerinde tüketimi çok daha önemli bir hâle gelmektedir. Ayrıca bu grupta sayılabilecek çinko minerali de direnç arttırıcı bir etkiye sahiptir.

#3
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Karbonhidrat olarak basit şekere -sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyecekler- ihtiyacımız olmadığı gibi bu yiyecekleri tüketmek bağışıklık sistemimizi yıpratır. Bu sebeple tam buğday ekmeği, karabuğday, yulaf, bulgur vb. gibi kompleks karbonhidratlar, kepekli, kabuklu tahıllar tercih edilmelidir.

#4
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynarlar. Omega 3 denince akla gelen ilk örnek balık olmasına rağmen, semizotu ve cevizde de omega 3 bulunur. Balık tüketimi haftada 3 porsiyon şeklinde ızgara veya fırında olmalıdır. Tüketilemediği durumlarda doktor veya diyetisyen önerisiyle balık yağı takviyesi olarak alınabilir.

#5
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilk adım dengeli beslenmedir. Şeker ve şeker içeren yiyecekler-içecekler, hamur işleri, kızartmalar, katkı maddesi içeren hazır yiyecekler, işlenmiş gıdalar ve katı yağ ile yapılmış yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Dengeli beslenme adımından sonra dikkat edilmesi gereken şey, dört besin grubundan da yeteri kadar beslenmektir. Bunlar süt ve süt ürünleri, et grubu, sebze/meyve grubu ve tahıllardır. Bu gruplar içerisinde enfeksiyon ile baş etme konusunda çok başarılı besinler mevcuttur. Özellikle sebze ve meyveler farklı renk özelliklerine göre sahip oldukları farklı antioksidan ve lif içerikleri sayesinde son derece önemlidir. Soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere tüm sebze ve meyvelere beslenme düzeninde yer verilmelidir. Sebze ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olması özelliği de savunma mekanizmamıza ekstra güç katar. Probiyotik sayımızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente ürünlerden faydalanacağımız gibi, doktor ve diyetisyen önerisi ile probiyotik/prebiyotik takviyeler de kullanılabilir.

#6
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en çok konuşulan bitkilerden birisidir. Bağışıklık sistemini pozitif anlamda desteklediği bilinmektedir. Baharat olarak da çeşitli yemeklerin içinde kullanılabilir. Uzman kontrolünde besin takviyesi olarak da alınabilir.

#7
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Kuru yemişlerden ceviz, fındık ve badem içerdikleri; E vitamini, bitkisel yağ asitleri ve çeşitli mineral içerikleri sayesinde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olurlar. Yağ çeşidi olarak da özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, çörekotu yağı ve avokado yağı da güçlü antioksidanlar arasında yer alırlar.

#8
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Arıların kovanlarının hijyenini sağlamak için ürettiği propolisin de bağışıklığı arttırdığına dair kanıtlanmış çalışmalar mevcuttur. Üretim koşullarının güvenirliği ve kişiye olası alerjik etkiler nedeniyle doktor veya diyetisyen kontrolünde alınmalıdır.

#9
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Yeşil çay ve adaçayı, bir çay kaşığı doğal bal karıştırarak günde 2 fincan tüketilebilir. Ihlamur, rezene, zencefil ve kuşburnu çayları da önerilen çaylar arasındadır. Bu bitki çayları vücut direncini arttırmaya yardımcı olurlar.

#10
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak bol su tüketimi de vücuttaki toksinlerden arınmaya ve metabolizmayı canlandırmaya yardımcı olduğu için üzerine düşülmesi gereken önemli faktörlerden biridir.

#11
Foto - İşte bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Vücuttaki D vitamini düzeyini arttırmak için birincil tavsiye güneşten faydalanmaktır. Gerekli görülen durumlarda uzman bilgisi eşliğinde takviye alınmalıdır.

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da Gebze'deki fabrikaya ziyaretçi akını yaşanıyo..
Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı
Gündem

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı ..
Sosyal medyada Atatürk'e benzeyen adama milyonlar kazandırdılar
Sosyal Medya

Sosyal medyada Atatürk'e benzeyen adama milyonlar kazandırdılar

Son zamanlarda ilginç videoların viral olduğu TikTok uygulamasında yayın açan bir kişinin Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği nedeniyle para ..
Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım
Aktüel

Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğal kaynaklarımı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili s..
Altınla ilgili beklenmedik karar devreye sokuldu! Artık bu şart getirildi, fiyatlar tepetaklak olabilir

Altınla ilgili beklenmedik karar devreye sokuldu! Artık bu şart getirildi, fiyatlar tepetaklak olabilir
Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23