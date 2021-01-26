2021-01-26 16:51:29 İşte 50 bin TL'nin altına alınabilecek araçlar
Son dönemde biraz düşse de 2. el otomobil fiyatları malum haddinden çok fazla arttı. Durum böyle olunca ikinci el araç piyasasında 50 bin TL altında alınabilecek model sayısı parmakla sayılır hale geldi. Koronavirüs pandemisi sürecinde azalan üretimler, döviz maliyetleri ve vergi artışları, Türkiye’de ikinci el araç fiyatlarının neredeyse üç katına çıkmasına neden oldu. Ters düz olan piyasada sahibinden uygun fiyata satılan ikinci el otomobil bulmak oldukça zorlaştı. Ancak yine de uygun fiyata 2. el araç denk getirmek mümkün...