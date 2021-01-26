İşte 50 bin TL'nin altına alınabilecek araçlar

RENAULT MEGANE Bir diğer Fransız firma olan Renault halen üretimi bulunan Megane'ı satışa çıkarttığında insanlar aracı almak için sıraya geçmişti. Siz de sıra beklemeden 50 Bin TL'nin altı bir paraya bir Megane sahibi olabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 90 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam