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Otomotiv
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İşte 50 bin TL'nin altına alınabilecek araçlar

2021-01-26 16:51:29
İşte 50 bin TL'nin altına alınabilecek araçlar

Son dönemde biraz düşse de 2. el otomobil fiyatları malum haddinden çok fazla arttı. Durum böyle olunca ikinci el araç piyasasında 50 bin TL altında alınabilecek model sayısı parmakla sayılır hale geldi. Koronavirüs pandemisi sürecinde azalan üretimler, döviz maliyetleri ve vergi artışları, Türkiye’de ikinci el araç fiyatlarının neredeyse üç katına çıkmasına neden oldu. Ters düz olan piyasada sahibinden uygun fiyata satılan ikinci el otomobil bulmak oldukça zorlaştı. Ancak yine de uygun fiyata 2. el araç denk getirmek mümkün...

#1
Foto - Günümüz dünyasında bir lüks olmaktan çıkan ve ihtiyaç haline gelen araç sahibi olmak Türkiye’de yeniden lüks hale gelmeye başladı. Artan enflasyon vatandaşın alım gücünü yerle bir ederken araba fiyatları da yükseldikçe yükseldi. Geçtiğimiz sene sahibinden de 20 - 30 bin TL bandındaki arabalar 60 – 70 bin TL seviyesine kadar çıktı.

Günümüz dünyasında bir lüks olmaktan çıkan ve ihtiyaç haline gelen araç sahibi olmak Türkiye’de yeniden lüks hale gelmeye başladı. Artan enflasyon vatandaşın alım gücünü yerle bir ederken araba fiyatları da yükseldikçe yükseldi. Geçtiğimiz sene sahibinden de 20 - 30 bin TL bandındaki arabalar 60 – 70 bin TL seviyesine kadar çıktı.

#2
Foto - Sahibinden İkinci el araba piyasasında hem ihtiyaçlara cevap verecek hem de bütçeyi aşmayacak bir araba bulmak dünyanın en zor durumu haline geldi. İkinci el araba piyasasında son zamanlarda artan fiyat artışları nedeniyle bir durgunluk yaşanırken koronavirüs salgınında toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç arayışı da devam ediyor. İşte sahibinden 50.000 liraya alınacak en iyi araba marka ve modelleri

Sahibinden İkinci el araba piyasasında hem ihtiyaçlara cevap verecek hem de bütçeyi aşmayacak bir araba bulmak dünyanın en zor durumu haline geldi. İkinci el araba piyasasında son zamanlarda artan fiyat artışları nedeniyle bir durgunluk yaşanırken koronavirüs salgınında toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç arayışı da devam ediyor. İşte sahibinden 50.000 liraya alınacak en iyi araba marka ve modelleri

#3
Foto - VOLKSWAGEN POLO Türkiye'de en fazla otomobil satan firmalardan biri olan Alman Volkswagen firmasının Polo aracı çok tutuluyor. Fazla olması otomobil fiyatını düşürürken, tutulmasıyla da elden kolayca çıkartılabiliyor. 2000 Model Volkswagen Polo aracını 50 Bin TL altına bulabilmeniz mümkün. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2000 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 100 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

VOLKSWAGEN POLO Türkiye'de en fazla otomobil satan firmalardan biri olan Alman Volkswagen firmasının Polo aracı çok tutuluyor. Fazla olması otomobil fiyatını düşürürken, tutulmasıyla da elden kolayca çıkartılabiliyor. 2000 Model Volkswagen Polo aracını 50 Bin TL altına bulabilmeniz mümkün. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2000 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 100 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#4
Foto - FİAT PALİO Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2000 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 77 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

FİAT PALİO Yerli üretim olan Fiat'ın üretimden kaldırdığı modellerden olan Pailo döneminin efsanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat/performans aracı olan Palio yedek parça sıkıntısı çekmek istemeyenlerin de almak isteyeceği araçlar başında geliyor. 50 Bin TL'ye 2000 model bir Palio sahibi olabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2000 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 77 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

#5
Foto - OPEL CORSA Alman efsanesi Opel aracının günümüzde hala farklı kasa tipiyle ürettiği ve son derece ilgi gören araçlardan biri olan Corsa modeli 50 Bin TL altına alabileceğiniz ideal araçların başında geliyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2002 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

OPEL CORSA Alman efsanesi Opel aracının günümüzde hala farklı kasa tipiyle ürettiği ve son derece ilgi gören araçlardan biri olan Corsa modeli 50 Bin TL altına alabileceğiniz ideal araçların başında geliyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2002 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#6
Foto - PEUGEOT 206 Fransız araç firması Peugeot bir dönem araç piyasasına 206 modeliyle damga vurmuştu. Modern kasasıyla dikkat çeken 206 seri olmasıyla şoförleri etkilemişti. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2003 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 110 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

PEUGEOT 206 Fransız araç firması Peugeot bir dönem araç piyasasına 206 modeliyle damga vurmuştu. Modern kasasıyla dikkat çeken 206 seri olmasıyla şoförleri etkilemişti. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2003 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 110 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#7
Foto - RENAULT MEGANE Bir diğer Fransız firma olan Renault halen üretimi bulunan Megane'ı satışa çıkarttığında insanlar aracı almak için sıraya geçmişti. Siz de sıra beklemeden 50 Bin TL'nin altı bir paraya bir Megane sahibi olabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 90 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

RENAULT MEGANE Bir diğer Fransız firma olan Renault halen üretimi bulunan Megane'ı satışa çıkarttığında insanlar aracı almak için sıraya geçmişti. Siz de sıra beklemeden 50 Bin TL'nin altı bir paraya bir Megane sahibi olabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 90 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

#8
Foto - TATA INDICA Bir Hindistan markası olan Tata, Türkiye araç piyasasına geç girmiş olsa da piyasayı sarsmayı başardı. Düşük fiyatlarıyla dikkat çeken firma hemen yüksek derece satışlarına başladı. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2007 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

TATA INDICA Bir Hindistan markası olan Tata, Türkiye araç piyasasına geç girmiş olsa da piyasayı sarsmayı başardı. Düşük fiyatlarıyla dikkat çeken firma hemen yüksek derece satışlarına başladı. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2007 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#9
Foto - TOYOTA COROLLA Japonya üretimi olan Toyota firması kasa dayanıklılığı ve motor gücüyle karşımıza çıkıyor. Hala satışı olan Toyota Corolla'nın 1998 modelini 50 Bin TL altına alabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.3 Beygir Gücü: 90 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

TOYOTA COROLLA Japonya üretimi olan Toyota firması kasa dayanıklılığı ve motor gücüyle karşımıza çıkıyor. Hala satışı olan Toyota Corolla'nın 1998 modelini 50 Bin TL altına alabilirsiniz. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.3 Beygir Gücü: 90 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#10
Foto - HYUNDAİ ACCENT Güney Kore merkezli olan Hyundai firması diğer arabalara oranla düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. Performansı da son derece başarılı olan Hyundai talep gören araçların başında geliyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2000 Motor CC: 1.3 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

HYUNDAİ ACCENT Güney Kore merkezli olan Hyundai firması diğer arabalara oranla düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. Performansı da son derece başarılı olan Hyundai talep gören araçların başında geliyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 2000 Motor CC: 1.3 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#11
Foto - OPEL ASTRA Opel serisinin orta segment olarak geçen aracı Astra yeni kasasıyla günümüzde fırtına gibi esse de geçmişten gelen ağırlığını unutmamak lazım. Almanya merkezli firma sağlam kasa ve güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

OPEL ASTRA Opel serisinin orta segment olarak geçen aracı Astra yeni kasasıyla günümüzde fırtına gibi esse de geçmişten gelen ağırlığını unutmamak lazım. Almanya merkezli firma sağlam kasa ve güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.4 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

#12
Foto - TOFAŞ DOĞAN Türkiye efsanesi olan Tofaş'ın Doğan modeli günümüzde hala popülerliğini koruyor. Adına hayran kulüplerinin kurulduğu araç arkadaş itiş olmasıyla özellikle modifiye severler tarafından çok tutuluyor. Son derece hızlı satışıyla da hızlı para kazanmak isteyenlerin odağı haline geldi. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 80 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

TOFAŞ DOĞAN Türkiye efsanesi olan Tofaş'ın Doğan modeli günümüzde hala popülerliğini koruyor. Adına hayran kulüplerinin kurulduğu araç arkadaş itiş olmasıyla özellikle modifiye severler tarafından çok tutuluyor. Son derece hızlı satışıyla da hızlı para kazanmak isteyenlerin odağı haline geldi. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 80 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

#13
Foto - OPEL VECTRA Opel'in üretimi duran ancak efsanesi haline gelmiş araçlarında başında Vectra geliyor. Son derece konforlu olan aracın performansı da göz dolduruyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1997 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

OPEL VECTRA Opel'in üretimi duran ancak efsanesi haline gelmiş araçlarında başında Vectra geliyor. Son derece konforlu olan aracın performansı da göz dolduruyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1997 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 75 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam

#14
Foto - FORD MONDEO ABD'li firma olan Ford'un yeni modelleriyle hala piyasaya sunduğu Mondeo aracı eski modeline rağmen kullanıcısına günümüzün konforunu yaşatıyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 2.0 Beygir Gücü: 130 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

FORD MONDEO ABD'li firma olan Ford'un yeni modelleriyle hala piyasaya sunduğu Mondeo aracı eski modeline rağmen kullanıcısına günümüzün konforunu yaşatıyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1998 Motor CC: 2.0 Beygir Gücü: 130 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#15
Foto - ROVER 200 İngiltere merkezli Rover firmasının son derece üstün teknolojilerle ürettiği 200 modeli ülkemizde çok tutulmasa da kullanıcısına vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1999 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 105 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

ROVER 200 İngiltere merkezli Rover firmasının son derece üstün teknolojilerle ürettiği 200 modeli ülkemizde çok tutulmasa da kullanıcısına vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1999 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 105 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#16
Foto - RENAULT CLİO Renault'un diğer efsanesi haline gelen Clio yeni kasasıyla günümüzde hala satılıyor. Eskisinin de yenisi kadar tutulduğu Clio düşük fiyatıyla dikkatleri çekiyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1999 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 105 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Dizel Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

RENAULT CLİO Renault'un diğer efsanesi haline gelen Clio yeni kasasıyla günümüzde hala satılıyor. Eskisinin de yenisi kadar tutulduğu Clio düşük fiyatıyla dikkatleri çekiyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1999 Motor CC: 1.6 Beygir Gücü: 105 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Dizel Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

#17
Foto - FORD ESCORT Ford'un günümüzde de satışına devam ettiği Escort modeli tutulan araçların başında geliyor. Satışı da kolay olan araç konforuyla da dikkat çekiyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1999 Motor CC: 1.8 Beygir Gücü: 105 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

FORD ESCORT Ford'un günümüzde de satışına devam ettiği Escort modeli tutulan araçların başında geliyor. Satışı da kolay olan araç konforuyla da dikkat çekiyor. 50 Bin TL Altına Alınabilecek Arabalar Model Yılı: 1999 Motor CC: 1.8 Beygir Gücü: 105 hp Vites Tipi: Manuel Yakıt: Benzin Diğer Özellikler: Elektrikli cam, klima

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