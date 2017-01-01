İşte 2018'de CHP'den geriye kalan skandallar!

CHP, 2018 yılını skandallarla tamamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok milletvekili 2018’e “terör propagandaları” ve skandallarla 2018’e imzasını attı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu PKK’lılar yan yana pozlar verirken diğer partililer de PYD’li teröristlere “Şehit” deme cüretini gösterdi. İşte Kılıçdaroğlu ve ekibinin 2018’de imza attığı skandallar:Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde terör örgütü PKK’nın destekçileri Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer’le görüştü.Türkiye’deki Gezi kalkışmasının finansörleri arasında yer alan George Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Almanya uzantısı Friedrich Ebert Vakfı’nın davetlisi olarak Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal görüşme zincirine imza attı. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’ya iner inmez ilk durağı FETÖ’den tutuklu eski milletvekili Eren Erdem’in ailesi oldu. Erdem’in eşi ve çocuğuyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na kurmayları da eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı ise PKK terör örgütünün destekçileri Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer’le görüşmek oldu. Görüşme sonrası Türkiye’ye yönelik propaganda çalışmaları başladı.
TSK, Afrin kent merkezini teröristlerden temizleyerek büyük bir askeri operasyona imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ise harekat boyunca YPG’li teröristleri aklayan skandal açıklamalar yaptı, operasyona karşı çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, “Afrin operasyonu aylar sürer ve Vietnam’a döner” sözlerine rağmen TSK, 58 günde Afrin şehir merkezine Türk bayrağını dikti.
CHP, 2018’de İYİ Parti’ye yönelik planını devreye soktu. CHP’den 15 milletvekili istifa ederek, genel seçime katılıp katılmayacağı tartışılan İYİ Parti’ye katıldı. İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurmasının önü açıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Canan Kaftancıoğlu’nun teröre destek veren ‘twit’leri ortaya çıktı. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele eden halka hakaretler savurdu. “Sara” kod adlı Sakine Cansız isimli PKK’lı teröristi övdü. PKK terörünün siyasi uzantısı HDP ile CHP arasındaki ittifakı eleştirenlere Kaftancıoğlu, ağır hakaretler yağdırdı. Kaftancıoğlu “CHP’yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona bak sen” mesajını paylaştı.
CHP’nin Van Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız, AK Partili Şefik Yamandağ’ı belediye başkan adayı gösterdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından itiraz eden Yamandağ’a CHP ilçe başkanı Yıldız ise “İdare et kardeşim. Başka aday bulamadık. Senin ismini yazdık” karşılığını verdi. Yıldız ayrıca “İsmi salladık tutmadı” diyerek kendini savundu.
Denizde arama kurtarma çalışmaları için 600 bin liraya alınan tekne CHP Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz tarafından eşine tahsis edildi. CHP’li Belediye Başkanı’nın devletin paralarıyla aldığı tekneyi yardım amacıyla değil de eşinin özel işleri doğrultusunda kullandığı görüntülendi.
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, katıldığı bir televizyon programında PKK/PYD terör örgütü için skandal açıklamalarda bulundu. Kübra Par’ın, “Suriye’de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz” şeklindeki sorusuna Böke, “Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” ifadelerini kullandı.
FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde misafir eden CHP’nin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kumar masasında görüldü.
CHP’nin Kadın Kolları 13. Olağan Kongresi’nde konuşan CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan PYD’li teröristleri ‘şehit’ ilan etti. PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemeyen Sarıhan, teröristlerin hamiliğine soyundu. Mehmetçik’e kurşun sıkan PYD’liler için “Bizim çocuklarımız” diyen Sarıhan, etkisiz hale getirilen katiller için de “Şehit” deme cüreti gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün İslamofobik ve şehitler üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı. O paylaşımlarda Sütlü, “O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya!”, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da, bir televizyon kanalının programına canlı yayınına konuk oldu. Seçimlerin değerlendirildiği programda skandal ifadeler kullanan Aydoğdu, sandıkların korunması konusunda ‘Allah’ın oğlu gelse elimizden sandıkları alamaz’ ifadesini kullandı.