2024-06-26 09:11:56 İstanbul'un sokaklarında tarihe tanıklık eden merhametin simgesi mola taşları
Osmanlı Cihan Devleti'nin merhametini gösteren geleneklerinden olan mola taşları, tarihte hamalların yol boyunca dinlenebilmesi için inşa ettirildi. Günümüze ulaşan ve tarihe tanıklık eden taşlar hakkında konuşan Tarihçi Zafer Bilgi, “Basit görünen, sıradanlaşmış, insanların yanından geçerken pek anlam veremeyeceği yükseltilerdir. Bunlar bir açık hava müzesinin parçalarıdır. Sokak mobilyası gibi düşünülebilir. Osmanlı medeniyetinin, merhametinin ve şefkatinin yansıması olarak buralarda yaşıyorlar” dedi. Osmanlı Cihan Devleti'nin yaptırdığı, hamalların yol boyunca dinlenmesini sağlayan 'mola taşları' tarihe tanıklık eden gelenekler arasında bulunuyordu. Yakın tarihe kadar ağır yükleri hamallar, sırtlarında semer denilen ve içi samanla doldurulmuş arkalık ile taşırlardı. Hamalın sırtına eşyalar iki kişi tarafından yüklenirdi.