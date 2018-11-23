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İstanbul'un marmara sahilindeki hayalet gemi artık parçalarına ayrılıyor

  • Denizlerde akıbetini bekleyen hayalet gemilerden İstanbul Zeytinburnu sahilinde denizin ortasında bulunan “Bereket" isimli geminin kaldırılma çalışmaları sürüyor.

  • Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler, sökülmeye başlanıyor.

  • Zeytinburnu açıklarında büyük bir kısmı batmış halde olan" Bereket " adlı gemi karabataklara yuvası haline gelmişti .

  • Geminin söküm çalışmaları için yanında vinçler yardımı ile platformların kurulması havadan görüntülendi.

  • Bu geminin denizden sökülerek kurtarılma çalışmaları hızla devam ediyor. Zeytinburnu açıklarında batan hayalet gemi “Bereket" ise sökülme çalışmaları havadan görüntülendi. Geminin sökülme çalışmaları kapsamında platformlar kuruldu.

  • Havadan çekilen görüntülerde ise platformların kurulması görüntülendi. İstanbul Zeytinburnu açıklarında geçtiğimiz yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.

  • İstanbul'un marmara sahilindeki hayalet gemi artık parçalarına ayrılıyor

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