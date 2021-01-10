İstanbulluları korkutan fotoğraf

"Yağmur da yok kar da" Yağışların azalmasının barajı olumsuz etkilediğini kaydeden Ünlü, "Ocak ayındayız, normalde bu ayı karlı geçirmemiz gerekiyordu. Ama şu anda günlük güneşlik bir hava var. Yağmur da yok kar da yok. Bir beklenti içerisine girdik. Bu alanların normalde hep su olması gerekiyordu. Maalesef su olmadığı için sorun oluşuyor" diye konuştu. Ünlü, suyun altının mil dolu olduğunu söyleyerek, su seviyesinin göründüğünden daha da az olduğunu kaydetti. Ünlü, "Yaklaşık 4-5 metre su ya var ya da yok" ifadelerini kullandı. 1974 yılında açılan Düzce Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküplük kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük hacimli barajlarından biri. Düzce’de 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı’nda ayrıca elektrik üretimi de yapılıyor.