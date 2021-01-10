2021-01-10 16:47:15 İstanbulluları korkutan fotoğraf
Düzce’de sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın yağmaması neticesinde Hasanlar Barajı’ndaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul’a su sağlayan barajın yaklaşık yüzde 85’inin çekilmesi ile kayıklar karaya otururken, alanda inekler otlamaya başladı. Düzce’nin Yığıla ilçesinde yer alan Hasanlar Barajı, İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklar arasında yer alıyor. 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan baraj, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Su seviyesinin yüzde 15’lere kadar gerilediği baraj gölünde kayıklar karaya oturdu, kuraklık sebebiyle toprak çatladı. İneklerin otlak alanı haline gelen baraj gölündeki su seviyesi giderek azalıyor. Barajda azalan su seviyesi, kayıkların karaya oturması ve suyun çekildiği alanlarda ineklerin otlaması havadan da görüntülendi.