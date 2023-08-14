İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada İstanbullular tarafından boykot ediliyor. Twitter kullanıcıları "EkremsizİstanbulLoading" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Neron Roma'yı yaktı. Bu gidişle Ekrem de İstanbul'u yakacak. Neyse ki şunun şurasında çok az kaldı." ve "Dayan İstanbul ve İstanbul'lular. Geliyor gerçek hizmet ve belediyecilik." gibi ifadelerle İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.