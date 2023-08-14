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İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

2023-08-14 07:10:11
İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada İstanbullular tarafından boykot ediliyor. Twitter kullanıcıları "EkremsizİstanbulLoading" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Neron Roma'yı yaktı. Bu gidişle Ekrem de İstanbul'u yakacak. Neyse ki şunun şurasında çok az kaldı." ve "Dayan İstanbul ve İstanbul'lular. Geliyor gerçek hizmet ve belediyecilik." gibi ifadelerle İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

#1
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

Göreve geldiği günden bu yana verdiği hiçbir vaadini yerine getirmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyona hizmet ediyoruz" algısıyla göz boyamaya devam ediyor.

#2
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

AK Parti döneminde başlatılan ve bitmek üzere olan projeleri sonlandırıp altına kendi imzasını atan, doğal afetlerde tatil beldelerinde keyif yapan İmamoğlu, İstanbullular tarafından boykot ediliyor.

#3
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

İstanbul'un trafik çilesini azaltacağını söyleyen ancak bir çözüm bulamayan İmamoğlu, bakımsız bıraktığı metrobüslere ve belediyeye ait otobüslere de çare bulamadı. "ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM" SÖZÜNÜ ÇİĞNEDİ Göreve gelmeden önce "Öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak" diyen İmamoğlu, bu sözünü de çiğnedi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

#4
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

#5
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

İSTANBULLULAR İMAMOĞLU'NU BOYKOT EDİYOR! 2019 yılından beri verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen İmamoğlu'nu İstanbullular boykot ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında, İmamoğlu'nun durduğu projelere ve ulaşım sorunlarına atıfta bulunduç

#6
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

İşte o paylaşımlardan bazıları:

#7
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

#8
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

#9
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

#10
Foto - İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor! "EkremsizistanbulLoading" etiketi gündem oldu

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