İstanbullular 2021'de bakın en çok ne tüketti!

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2020 yılında 3 milyon 107 bin 549 ton ürün getirilirken, 2021 yılında bu miktar 2 milyon 934 bin 244 tona düştü.