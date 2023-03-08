İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

EYT DÜZENLEMESİ ETKİLİ OLDU ''EYT düzenlemesinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz.'' diyen Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Çünkü EYT düzenlemesi sonrasında emekli olması planlanan 2 milyonu aşkın vatandaşın önemli bir kısmının İstanbul’da mevcutta çalışan ve yaşayanların olduğunu söylemek mümkün. İstanbul’a yakın olan Kocaeli, Sakarya, Trakya bölgeleri değerlendiriliyor. Nispeten bu bölgeler çerçevesinde Trakya bölgesi deprem riski açısından daha avantajlı bir durumda olması nedeniyle ve deprem riski seviyesinin düşük olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Sahil bandı bölümündeki Tekirdağ’ın kuzeyi başta olmak üzere Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne gibi alanlar daha hareketli bir durumda diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.