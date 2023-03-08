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İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

2023-03-08 08:33:57
İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

Çifte felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere göç etmeye başladı. Fatih, Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviye göçler var.

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Foto - İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üzerinden 1 ay geçti. 46 bini aşkın insan hayatını kaybederken onlarca bina yerle bir oldu, birçok köy ağır hasar aldı. Çifte felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Toplamda 11 ili birden etkileyen depremler, İstanbul'da yaşayan vatandaşları da tedirgin etti.

#2
Foto - İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

ÇEVRE İLLERE RAĞBET VAR Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Depremin oluşturduğu etki dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin göçü gerekse kendi gayrimenkullerinin güvenlik riskini değerlendiren vatandaşlar bunu sorgulamaya gün geçtikçe devam ediyorlar. Özellikle 99 depremi öncesi inşa edilmiş yapı stokumuzun yoğun olması ve İstanbul’un en riskli bölgelerden kabul ediliyor olması göçü etkiledi. Özellikle İstanbul’da barınma amacı ile daha güvenilir yapıları almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle fiyatların daha makul olduğu çevre illere rağbet gösteriyorlar.''

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Foto - İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

EYT DÜZENLEMESİ ETKİLİ OLDU ''EYT düzenlemesinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz.'' diyen Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Çünkü EYT düzenlemesi sonrasında emekli olması planlanan 2 milyonu aşkın vatandaşın önemli bir kısmının İstanbul’da mevcutta çalışan ve yaşayanların olduğunu söylemek mümkün. İstanbul’a yakın olan Kocaeli, Sakarya, Trakya bölgeleri değerlendiriliyor. Nispeten bu bölgeler çerçevesinde Trakya bölgesi deprem riski açısından daha avantajlı bir durumda olması nedeniyle ve deprem riski seviyesinin düşük olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Sahil bandı bölümündeki Tekirdağ’ın kuzeyi başta olmak üzere Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne gibi alanlar daha hareketli bir durumda diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

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Foto - İstanbul'dan ürküten kaçış! Akın Akın terk ediyorlar

EN ÇOK GÖÇ VEREN İKİ İLÇE Fatih ve Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviyede göçlerin olduğunun altını çizen Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Bununla beraber bu noktada şehir merkezlerinde bitişik nizamlı, tarihi yarımadada da hareketlilik var. Kiralık konut arzı bu bölgelerde artıyor. Fatih, Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviye göçler var. Zaten kiralık arzı birçok bölgede yeterli seviyede değildi. Birçok ilde kiralık arzı azalmıştı. Son 3 yılda istatistiklere baktığımızda yapı inşaat ruhsat sayısında düşüşler var. Bu açıdan kent içindeki değişimin yanı sıra diğer illerdeki göçlerden dolayı yeterli arz olduğunu söylemek mümkün değil.'' şeklinde konuştu.

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