2021-08-31 18:07:56 İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul Pendik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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İstanbul Pendik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E-80 bağlantı yolu tünel çıkışında TEM Otoyolu istikametinde seyir halinde olan tır, ticari taksiye arkadan çarptı. Arkadan gelen hafriyat kamyonu ve başka bir otomobil de kazaya karıştı.
Zincirleme kazada tırın altında kalan ve büyük hasar gören ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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