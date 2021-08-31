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Hayat-Aktüel
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İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

2021-08-31 18:07:56
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - E-80 bağlantı yolu tünel çıkışında TEM Otoyolu istikametinde seyir halinde olan tır, ticari taksiye arkadan çarptı. Arkadan gelen hafriyat kamyonu ve başka bir otomobil de kazaya karıştı.

E-80 bağlantı yolu tünel çıkışında TEM Otoyolu istikametinde seyir halinde olan tır, ticari taksiye arkadan çarptı. Arkadan gelen hafriyat kamyonu ve başka bir otomobil de kazaya karıştı.

#2
Foto - Zincirleme kazada tırın altında kalan ve büyük hasar gören ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada tırın altında kalan ve büyük hasar gören ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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