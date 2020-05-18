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İstanbul'da 'Pes' dedirten olay! Böyle yakalandılar

2020-05-18 16:18:48
İstanbul'da 'Pes' dedirten olay! Böyle yakalandılar

4 günlük sokağa çıkma yasağının 3. gününde İstanbul'da 'Pes' dedirten bir olay meydana geldi.

#1
Foto - İstanbul Beyoğlu’nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı.

İstanbul Beyoğlu’nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı.

#2
Foto - Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü.

Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü.

#3
Foto - Bu kadarına da pes dedirten olayda kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Bu kadarına da pes dedirten olayda kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

#4
Foto - Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

#5
Foto - Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü.

#6
Foto - Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı.

Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı.

#7
Foto - Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.

Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.

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