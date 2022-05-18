  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
13
İstanbul'da Nusret Mayın Gemisi heyecanı

2022-05-18 17:16:08
İstanbul'da Nusret Mayın Gemisi heyecanı

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında İstanbul'a gelen gemi, Sarayburnu'nda kent sakinlerini ağırladı.

#1
Foto - Gemi komutanı ve geminin ikinci komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gemi komutanı ve geminin ikinci komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

#2
Foto - Müze geminin, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Müze geminin, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

#3
Foto - Daha sonra müze haline getirilen kısımlarında geminin tarihçesi anlatıldı.

Daha sonra müze haline getirilen kısımlarında geminin tarihçesi anlatıldı.

#4
Foto - Gemiyi ziyaret eden Mahmut Altunbay,

Gemiyi ziyaret eden Mahmut Altunbay, "Çok memnun kaldım. Gemi hakkında tarihsel bilgi var ama kendisini görmek ayrı bir mutluluk. Herkesin buraya gelip gemiyi ziyaret etmesini isterim." dedi.

#5
Foto - Müze gemi, yarın da 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Müze gemi, yarın da 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

#6
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

#7
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

#8
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

#9
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

#10
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

#11
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

#12
Foto - TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

TCG Nusret Müze Gemisi'nden görüntüler...

Abdullah Ağar olay kareyi paylaştı! Doğruysa büyük gürültü kopar
Gündem

Abdullah Ağar olay kareyi paylaştı! Doğruysa büyük gürültü kopar

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD'li Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddiasına ilişkin çarpıcı ifadeler kulla..
Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı: Bu at yemeği, sakın yemeyin
Sağlık

Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı: Bu at yemeği, sakın yemeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak için tüketilen yulafın insan yiyeceği olmadığını ve vücuda zarar verdiğini söyledi.
Soylu'dan olay Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı
Gündem

Soylu'dan olay Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce, "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" diyerek CHP'lilerin istemediği bir isim haline gelen İstanbul İ..
Başkan Erdoğan'dan SADAT açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan SADAT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda SADAT tartışmasına noktayı koydu.
Bakan Soylu 'Uzun zamandır peşindeydik' diyerek duyurdu! O isim gözaltına alındı
Gündem

Bakan Soylu 'Uzun zamandır peşindeydik' diyerek duyurdu! O isim gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bir baron daha şu anda gözaltında bugün itibarıyla. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi. Ur..
Yavşan otu (Çıban otu) kullanımı ve faydaları nelerdir? Peryavşan otu faydaları saymakla bitmiyor!
Kadın - Aile

Yavşan otu (Çıban otu) kullanımı ve faydaları nelerdir? Peryavşan otu faydaları saymakla bitmiyor!

Yavşan otu nedir? Yavşan otunun faydaları nelerdir? Yavşan otu ne için kullanılır, nasıl tüketilir? Yavşan otu faydaları nasıl demlenir?..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay