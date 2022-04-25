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Hayat-Aktüel
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İstanbul'da korkutan manzara!

2022-04-25 16:20:20
İstanbul'da korkutan manzara!

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü.

#1
Foto - Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.

#2
Foto - Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

#3
Foto - Oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.

Oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.

#4
Foto - İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı

İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.

#5
Foto - İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

#6
Foto -

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