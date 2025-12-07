Haber Merkezi Giriş Tarihi: İstanbul’da ilçe sayısı 40’a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli olan yeni ilçenin adı bakın ne olacak
İstanbul'da "Yenişehir" adıyla yeni bir ilçe kurulacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. İstanbul Havalimanı çevresindeki Arnavutköy ve çevre bölgeleri kapsayacağı belirtilen yeni ilçenin toplam 15 mahalleden oluşacağı öne sürülüyor. Resmî açıklama yapılmadığı için ayrıntılar belirsizliğini korurken, düzenlemenin hayata geçmesi hâlinde İstanbul'un ilçe sayısı 39'dan 40'a çıkacak.