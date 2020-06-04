  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
34
İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi hizmete açılıyor

2020-06-04 18:05:55
İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi hizmete açılıyor

İstanbul'da yapımı tamamlanan Pendik ve Halkalı millet bahçeleri yarın hizmete açılıyor.

#1
Foto - Pendik ve Halkalı'daki millet bahçeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde

Pendik ve Halkalı'daki millet bahçeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefi doğrultusunda Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte açılacak.

#2
Foto - Millet bahçelerinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan katılacağı bildirildi.

Millet bahçelerinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan katılacağı bildirildi.

#3
Foto - İstanbul'da yarın açılacak 235 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

İstanbul'da yarın açılacak 235 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

#4
Foto - Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

#5
Foto - Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

#6
Foto - Yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.

Yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.

#7
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#8
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#9
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#10
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#11
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#12
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#13
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#14
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#15
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#16
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#17
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#18
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#19
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#20
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#21
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#22
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#23
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#24
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#25
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#26
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#27
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#28
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#29
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#30
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#31
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#32
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

#33
Foto - İşte millet bahçelerinden görüntüler...

İşte millet bahçelerinden görüntüler...

Koronavirüsle mücadele ederken başka hastalık patladı! 2 ilimizde ölüler var
Sağlık

Koronavirüsle mücadele ederken başka hastalık patladı! 2 ilimizde ölüler var

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken kene tehlikesi yeniden baş gösterdi. Sivas ve Kayseri'de, KKKA hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırı..
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Fahrettin Koca yanılmadı! Tekrar başlıyor
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Fahrettin Koca yanılmadı! Tekrar başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü hidroksiklorokin ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılmasını askıya almıştı. Bu karara ilk itiraz eden ülkelerden bi..
Benzin ve motorindeki indirim sonrası ilginç tablo
Ekonomi

Benzin ve motorindeki indirim sonrası ilginç tablo

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uyarısı sonrası bayilerin motorin ve benzine kar marjları üzerinden yaptıkları indirim pompaya yansımay..
'Kokuşmuş mahalle'de Seda Sayan skandalı
Medya

'Kokuşmuş mahalle'de Seda Sayan skandalı

TV8'deki sunuculuk görevine son verilen Seda Sayan sosyal medya platformunda kendisine eleştiren bir kullanıcıya küfür içerikli cevap verdi...
Kampanya sonrası konut fiyatlarında fahiş artış
Konut Projeleri

Kampanya sonrası konut fiyatlarında fahiş artış

Kamu bankaları tarafından emlak piyasasını hareketlendirmek için başlatılan konut kredi kampanyası sonrası fırsatçılar harekete geçti. Talep..
Provokatör Banu Özdemir'e istenen ceza belli oldu
Gündem

Provokatör Banu Özdemir'e istenen ceza belli oldu

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav bella' çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Ban..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı