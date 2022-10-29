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İstanbul'da faciadan dönüldü

2022-10-29 15:57:46
İstanbul'da faciadan dönüldü

Olay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

#1
Foto - İstanbul'da faciadan dönüldü

İddiaya göre, içerisi mobilya yüklü olan Mustafa Atay hakimiyetindeki 34 CLU 924 plakalı kamyonet, sürücüsünün araçtan indiği esnada freni boşaldı.

#2
Foto - İstanbul'da faciadan dönüldü

Yokuş aşağı hareket eden kamyonet bir binanın bahçesine uçtu. Kasasında bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

#3
Foto - İstanbul'da faciadan dönüldü

MUHTEMEL BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ - Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken freni boşalan kamyonetin sokak içerisinde bulunan çocuklara çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi.

#4
Foto - İstanbul'da faciadan dönüldü

Yaşanan olayı gören mahalle sakini İsmail Koca, "Sokağın yukarısındaki binanın önünde mobilya indiriyorlardı. Aracın freni boşalıyor. Kamyonet kasasında O esnada iki işçi varmış. Onlar da apartmanın boşluğuna kamyonetle birlikte giriyor. Kendi imkanlarıyla kurtuluyorlar. Neyse ki yaralı yok" dedi.

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