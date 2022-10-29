2022-10-29 15:57:46 İstanbul'da faciadan dönüldü
Olay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Olay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, içerisi mobilya yüklü olan Mustafa Atay hakimiyetindeki 34 CLU 924 plakalı kamyonet, sürücüsünün araçtan indiği esnada freni boşaldı.
Yokuş aşağı hareket eden kamyonet bir binanın bahçesine uçtu. Kasasında bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
MUHTEMEL BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ - Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken freni boşalan kamyonetin sokak içerisinde bulunan çocuklara çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Yaşanan olayı gören mahalle sakini İsmail Koca, "Sokağın yukarısındaki binanın önünde mobilya indiriyorlardı. Aracın freni boşalıyor. Kamyonet kasasında O esnada iki işçi varmış. Onlar da apartmanın boşluğuna kamyonetle birlikte giriyor. Kendi imkanlarıyla kurtuluyorlar. Neyse ki yaralı yok" dedi.
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