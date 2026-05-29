İstanbul’da en çok nereli var? İşte megakenti parselleyen ilk 20 şehir ve nüfusu en çok olan o il
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son veriler, İstanbul’un demografik yapısına ve megakentte yaşayan vatandaşların memleket haritasına dair ezber bozan detayları ortaya koydu. Açıklanan resmi rakamlara göre, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısı 758 bin 939’a ulaşarak Sivas'ı megakentte en fazla hemşehrisi bulunan lider il konumuna taşıdı. Sivas'ın hemen ardından Kastamonu ve Ordu listenin zirvesini zorlarken, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un toplam nüfusu da bir önceki yıla göre artış göstererek 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi.