Gündem
İstanbul’da en çok nereli var? İşte megakenti parselleyen ilk 20 şehir ve nüfusu en çok olan o il
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da en çok nereli var? İşte megakenti parselleyen ilk 20 şehir ve nüfusu en çok olan o il

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son veriler, İstanbul’un demografik yapısına ve megakentte yaşayan vatandaşların memleket haritasına dair ezber bozan detayları ortaya koydu. Açıklanan resmi rakamlara göre, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısı 758 bin 939’a ulaşarak Sivas'ı megakentte en fazla hemşehrisi bulunan lider il konumuna taşıdı. Sivas'ın hemen ardından Kastamonu ve Ordu listenin zirvesini zorlarken, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un toplam nüfusu da bir önceki yıla göre artış göstererek 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi.

İstanbul’un nüfus yapısına ilişkin açıklanan son veriler dikkat çekti. TÜİK verilerine göre kentte yaşayan Sivaslıların sayısı 759 bini aşarken, Kastamonulular ve Ordulular listenin üst sıralarında yer aldı. Megakentin nüfusu ise bir yılda 45 bin 678 kişi arttı.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il:

20- Ağrı – 238.767 19- Diyarbakır – 238.913 18- Bitlis – 251.874 17- Ardahan – 260.669 16- Siirt – 267.286 15- Mardin – 268.520 14- Van – 283.351 13- Erzincan – 301.171

12- Rize – 306.966 11- Kars – 310.589 10- Sinop - 365.868 9- Samsun - 413.585 8- Trabzon - 414.429 7- Malatya - 421.637

6- Erzurum - 460.356 5- Tokat - 475.035 4- Giresun - 484.308 3- Ordu – 520.192 2- Kastamonu - 545.503 1- Sivas - 758.939

