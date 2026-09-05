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Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

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Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

Bahçeli, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör’e verdiği röportajda, "Sürecin başından itibaren çok ciddi bir sıkıntıyla ve zorlukla karşılaşmadık. Esasen bizim meseleye dair yaklaşımımız şöyle ifade edilebilir. Türkiye terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldı. Başarılar elde etti. Ancak ülke genelinde bölücü faaliyetlerin getirdiği bazı tahrikler ve gerilimler söz konusuydu. Ne yapabiliriz diye düşünüyor, çalışıyorduk. Kamuoyundaki tartışmaları yakinen takip ediyorduk." dedi.

#2
Foto - Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

Bahçeli şöyle devam etti: Malumunuz 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM’nin açılışında Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. İç ve dış bazı meseleler üzerinde durdu. Konuşmasının son bölümünde iktidarla muhalefetin Meclis çatısı altında işbirliği yapmasına işaret etti. Konuşma bittikten sonra AK Parti mensubu milletvekilleri Cumhurbaşkanı için ayağa kalktılar. Biz de Cumhur İttifakı tarafı olarak aynı harekette bulunduk. Ardından DEM tarafına doğru adım attım. Bir taziyeleri vardı, onu yerine getirirken el sıkışma gerçekleşti. Onlar da şaşırdı. Tabii ki kamuoyunun da çok dikkatini çekti.

#3
Foto - Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

Biz bir yanıyla Sayın Cumhurbaşkanının meclise yönelik çağrısının gereğini yerine getirmiş olduk. Diğer yandan insani bir vazifeyi yerine getirdik. Evet o günden sonra çok konuşulup tartışıldı. Sonra belirttiğiniz tarihte DEM Parti Grubunda PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma çağrısında bulunulmasını talep ettik. Sonrasında süreç hızlandı. İmralı’ya heyetler gitti. Çeşitli temaslar oldu. Bize gelenler oldu. O günlerde başlayan bu konuşmalar süreci verimli bir noktaya getirdi.

#4
Foto - Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

Meclis'te kurulan komisyon her şeyden evvel kahir ekseriyetin katılımı ve temsiliyle yola çıktı. En kritik kararlarda komisyon üyelerinin tamamına yakını evet oyu verdi. Komisyonun nihai raporunda bu rakam 47 oldu. Meclis Başkanımızın yönetiminde 21 toplantı ve fevkalade önemli görüşmeler yapıldı.

#5
Foto - Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

İfade ettiğiniz gibi komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur. Şöyle bir misal vereyim. Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu. Halen de devam ediyor.

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Yorumlar

Bozok

Allah'ıma şükür Elhamdülillah.

Slm

Sayın Bahçeli sizi ve Tayyip Başkanı tebrik ederiz. Türk halkı sizin gibi liderler sayesinde birlik, beraberlik içinde ve güçlü olmaya devam edecektir.
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