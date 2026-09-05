Bahçeli’den çerçeve yasa itirafı! ‘Bunu ben de beklemiyordum’

İfade ettiğiniz gibi komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur. Şöyle bir misal vereyim. Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu. Halen de devam ediyor.