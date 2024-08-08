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İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

2024-08-08 13:46:23
İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

İstanbul'da büyük bir elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre, elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler belli oldu.

#1
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu.

#2
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

8 Ağustos elektrik kesintisi olacak yerler BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki, elektrik ne zaman kesilecek, ne zaman geri gelecek?

#3
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar elektrik kesintilerine sebep oldu. Evlerde kullanılan klimalar ve soğutma sistemleri trafolara aşırı yük bindirdi. Bu sebeple yapılan bakım çalışmaları İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintine neden oluyor.

#4
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Arnavutköy ilçesi: Yeşilbayır Mahallesi: Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 00:30 - 06:30 Merkez Mahallesi, Ömerli Mahallesi, Vize Sokak: Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Saatler: 09:00 - 16:00

#5
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Bahçelievler ilçesi: Yenibosna Merkez Mahallesi (Adem, Barbaros 1, Elvan 1, Ergün, Kerem 1, Metinbey, Müslüm, Plevne, Yavuz 1, Yaşar, İsfahan Sokaklar) / Zafer Mahallesi (Akyol, Baharistan, Balçık, Barbaros 1, Bağlarbaşı, Canan, Coşarsu, Cihangir, Girne, Halit Ziya Uşaklıgil, Kaptan, Kılıçali 1, Madalyon, Plevne, Sibel, Turgut Reis 3 Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 00:00 - 06:00 Yenibosna Merkez Mahallesi, Kerem 1 Sokak / Zafer Mahallesi (Akarsu 1, Akarçeşme, Akatlar, Akyol, Altıntaş, Aydınlık, Ayşeçavuş, Azimkar, Baharistan, Balçık, Bağlarbaşı, Bulut 1, Bilgili, Emir Sultan, Marsan, Tebriz, Özlem Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 00:00 - 06:00

#6
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Bahçelievler ilçesi: Bahçelievler Mahallesi (Ferit Selimpaşa, Fevzi Çakmak Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 12:00 Bahçelievler Mahallesi (Kerim Tekin, Saklıvadi, İpek Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00

#7
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Bakırköy ilçesi: Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak / Şenlikköy Mahallesi, Ekşi Nar Sokak: Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00

#8
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Zeytinburnu ilçesi: Seyitnizam Mahallesi (Balıklı Çırpıcı Yolu, Blok İçi, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2, G/23., G/25., G/26., G/26/1, G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., Gümüşsuyu Davutpaşa, Halil Dinçer Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00

#9
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Küçükçekmece ilçesi: Cennet Mahallesi (2. Yavuz Selim, Mevlana, Ziya Gökalp Sokaklar) / Halkalı Merkez Mahallesi (1. Çiğdem Sokak) / Yeşilova Mahallesi (1. Değer, 2604., 3. Aksu, 5. Orta, Aziz, Cömert, Gazi Osman Paşa, Gür, Kahramanlar, Karasu, Marmara, Sayılı, Seçil, Yeşilova Yan Yolu, Çay, Ümran Hanım Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00

#10
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Başakşehir ilçesi: Altınşehir Mahallesi (Günay, Muhsin Yazıcıoğlu Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 13:00 Şahintepe Mahallesi (Adım, Çevik, İnci Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00

#11
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Beşiktaş ilçesi: Levent Mahallesi, Binbirçiçek Gonca, Karakol, Kıvılcım, Lavinya, Nisbetiye, Pazaryeri Çıkmazı, Yasemin, Çalıkuşu, Çarşı, Çarşıarkası, Iris Sokak / Nisbetiye Mahallesi, Büyükdere, Nisbetiye Sokak / Sinanpaşa Mahallesi, Cezayir Sokak: 08/08/2024, 00:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi. Sinanpaşa Mahallesi, Şair Nedim Sokak / Türkali Mahallesi, Dizi, Hattat Tahsin, Şair Nedim Sokak / Vişnezade Mahallesi, Dibekçi, Enis Akaygen, Enis Akaygen Kuyu Çıkmazı, Enis Akaygen Çıkmazı, Hacı Halit Arsa, Hacı Halit Bey, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Refik Osman Top Servirevan Çıkmazı, Setbaşı, Süleyman Seba, Vişnezade Cami, Çatlakçeşme, Çekirdek, Çeşme Meydanı, Özgür, Şair Nedim, Şenlikdede Dere Sokak: 08/08/2024, 09:00 - 15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması - Önleyici Bakım nedeniyle elektrik kesintisi. Dikilitaş Mahallesi, Böğürtlen, Ece, Şehit Teğmen Ali Yüce Sokak / Gayrettepe Mahallesi, Balmumcu Deresi, Çakır Çıkmazı Sokak: 08/08/2024, 10:00 - 15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi.

#12
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Beylikdüzü ilçesi: Yakuplu Mahallesi (10., 4., 8. Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 00:00 - 08:00 Dereağzı Mahallesi (Firuze Sokak) / Kavaklı Mahallesi (Aksu, Bayram, Bereket, Can, Candeniz, Cehhar Dudayev, Cemre, Cennet, Cihan, Define, Er, Fide, Galip, Gardenya, Gülsen, Hikmet, Kanarya, Kar, Marmara, Misafir, Nurlu, Oymak, Oğuz, Sancak, Serdar, Türker, Vadi, Zanaat, Çalıkuşu, Çağ, Çağdaş, Çağlar, Çınaraltı, Çınarlı, Şenay, Şeyh Şamil Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00 Dereağzı Mahallesi (Balkaya, Cemiyet, Ceyda, Kadırga, Sevil, Ulubatlı Hasan, Yılmaz, Şeker Reis Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00

#13
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Beyoğlu ilçesi: Camii Kebir Mahallesi, Hasköy Camii Sokak / Keçeci Piri Mahallesi (Aziz, Aziz Çıkmazı, Duru, Fıstıkçı, Hasköy, Hasköy Camii, Kulübe Kömürcü Abdi, Kitabı, Mahlül, Oduncu, Okmeydanı, Parçacı, Toygar, Çekirdekçi, Ömür Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Saatler: 00:00 - 06:00

#14
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Büyükçekmece ilçesi: Kumburgaz Mahallesi (Bostan 2, Burgaz, Damla 2, Derin, Kurtuluş 3, Mazlum, Saygın, Zengin 1 Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Saatler: 09:00 - 17:00

#15
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Çatalca ilçesi: Çiftlikköy Mahallesi (Sultan Süleyman, Çapa Sokaklar): Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00

#16
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Esenyurt ilçesi: Yunus Emre Mahallesi (343., 377. Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00 Selahaddin Eyyubi Mahallesi (1587., 1626., 1631, 1632., Haliç Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00

#17
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (10., 11., 12., 7., Gardenya, Gelincik, Karanfil, Lale, Mustafa Kemal Atatürk, Zambak Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 09:00 - 16:00

#18
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Eyüpsultan ilçesi: Akşemsettin Mahallesi (Altan, Arı, Cengiz Topel, Cömert, Cihan, Civan, Derviş, Derin, Egemen, Hisar, Köprülü, Oğuz, Selimpaşa, Özen, Şafak Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00 Akşemsettin Mahallesi (Altan, Cömert Sokaklar) / Çırçır Mahallesi (Şehit Ömer Halisdemir Sokak): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00 Mimar Sinan Mahallesi, Sarı Lale Sokak: Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Saatler: 09:00 - 17:00

#19
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Fatih ilçesi: Mimar Hayrettin Mahallesi (Asmalıhan, Bahçelikahve, Balipaşa Yokuşu, Cilavcı, Esirci Kemalettin, Gedikpaşa Fırını, Kurban, Müsellim, Peştamalcı Selim, Sandalcı İhsan, Semih, Tatlıkuyu, Tayyareci Kemal, Tiyatro, Çadırcılar Çeşmesi Sokaklar) / Saraç İshak Mahallesi (Esirci Kemalettin Camii, Tiyatro Sokak) / Zeyrek Mahallesi, Haliç Sokak / Şehsuvar Bey Mahallesi (Gedikpaşa, Yenibahar Sokaklar): Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Saatler: 11:00 - 17:50

#20
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Güngören ilçesi: Mareşal Çakmak Mahallesi (Bayram, Birsel, Cengiz, Soğanlı, Vural Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 10:00 - 15:00 Güneştepe Mahallesi (Konut, Kültür, Necip Fazıl Kısakürek, Otağ, Turan, Şenler, Şerefli Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 11:01 - 15:01

#21
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Kağıthane ilçesi: Hamidiye Mahallesi (Ferman, Onur, Sürmene, Yazgı, Şehit Hakan Öner Sokaklar) / Merkez Mahallesi (Akpınar, Davutpaşa, Destan, Deste, Dumlupınar, Dumlupınar Çıkmazı, Duran, Eren, Ferman, Gönül Gün, Haktanır, Hasbahçe, Havuzlar, Hicazkar, Kaan, Kayalar, Kayapınar Kağıthane, Kemerburgaz, Lale, Onur, Serpil Sevil, Tanegül, Yazgı, İmece, Şafak, Şehit İbrahim Candemir Sokaklar) / Sultan Selim Mahallesi (Basamak, Gümüş, Sultan Selim, Şenkardeşler Sokaklar) / Şirintepe Mahallesi (Adem, Arif, Asil, Ayarcı, Azim, Devran, Ecdad Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 00:00 - 07:00

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