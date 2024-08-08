İstanbul karanlığa gömülecek! Bu saatlere dikkat

Beylikdüzü ilçesi: Yakuplu Mahallesi (10., 4., 8. Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Saatler: 00:00 - 08:00 Dereağzı Mahallesi (Firuze Sokak) / Kavaklı Mahallesi (Aksu, Bayram, Bereket, Can, Candeniz, Cehhar Dudayev, Cemre, Cennet, Cihan, Define, Er, Fide, Galip, Gardenya, Gülsen, Hikmet, Kanarya, Kar, Marmara, Misafir, Nurlu, Oymak, Oğuz, Sancak, Serdar, Türker, Vadi, Zanaat, Çalıkuşu, Çağ, Çağdaş, Çağlar, Çınaraltı, Çınarlı, Şenay, Şeyh Şamil Sokaklar): Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Saatler: 09:00 - 17:00 Dereağzı Mahallesi (Balkaya, Cemiyet, Ceyda, Kadırga, Sevil, Ulubatlı Hasan, Yılmaz, Şeker Reis Sokaklar): Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Saatler: 09:00 - 17:00