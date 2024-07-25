2024-07-25 13:13:10 İstanbul Havalimanı liderliğini sürdürüyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Avrupa devlerini geride bıraktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı statüsünü koruduğunu vurgulayarak, Paris Charles de Gauelle ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.