İstanbul Havalimanı liderliğini sürdürüyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Avrupa devlerini geride bıraktı

"TÜRK HAVA SAHASI AVRUPA'NIN EN VERİMLİ HAVA SAHALARINDAN" Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 1036 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında 8. olduğuna ve Palma de Mallorca ile Rome Fiumicino havalimanları önündeki yerini koruduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu dönemde EUROCONTROL hava sahasında uçuş başına ortalama 7,5 dakikalık bir gecikme yaşanırken, EUROCONTROL üyeleri arasında ortalama 1 dakikadan fazla gecikme yaşandı. Budapeşte, Ukrayna hava sahasından kaynaklı oluşan kısıtlamalardan dolayı ortalama 9,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Türk hava sahası ise bu dönemde, uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu."