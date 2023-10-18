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Ekonomi
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Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

2023-10-18 09:20:11
Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hisse alımı için görüştüğü Türk şirketler arasında Biotrend Enerji'nin de olduğu iddia edilirken Türk şirketinden açıklama geldi.

#1
Foto - Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hisse alımı için görüştüğü Türk şirketler arasında Biotrend Enerji'nin de olduğu iddia edilmişti.

#2
Foto - Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Aslı Kandemir’in haberine göre, Türkiye'de enerji üretimi, atık yönetimi ve karbon ticareti alanlarında faaliyet gösteren Biotrend, hisse satışı için Abu Dabi merkezli Multiply Group ile görüşme yürütüyor.

#3
Foto - Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

BAE, Türkiye’ye 51 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Bunun yaklaşık 30 milyar dolarının enerji sektörü için ayrılacağı aktarılmıştı.

#4
Foto - Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

Son gelişmeler bu yöndeyken Biotrend Enerji (BIOEN) basında çıkan haber ve söylentiler hakkında açıklama yaptı.

#5
Foto - Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

Rota Borsa'da yer alan habere göre, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) tarafından 17 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Basında Yer Alan Haberlere İlişkin Açıklama yapıldı.

#6
Foto - Israrla almak istiyorlardı! BAE'nin göz diktiği Türk enerji devinden kamuoyuna flaş açıklama

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Şirket“) hakkında basın, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra ve benzeri yerlerde birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Şirketimizin 29.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşmelerin yapılmasının planlandığı, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi neticesinde farklı finansman kaynakları ve ortaklık opsiyonlarının değerlendirilebileceği ve bu çerçevede, gerekli olabilecek her türlü stratejik opsiyonun araştırılması, değerleme ve finansal analiz çalışmaları için bu işlem ile ilgili münhasır finansal danışman olarak hareket etmek üzere Credia Partners Danışmanlık A.Ş. yetkilendirildiği Şirketimiz tarafından açıklanmıştı. Bu çerçevede bir grup potansiyel yatırımcı ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Henüz herhangi bir potansiyel yatırımcı ile sözleşme müzakerelerine başlanmamıştır. Sürecin ilerleyişine uygun olarak, herhangi bir potansiyel yatırımcı ile ileri bir aşamaya geçilir ise kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler gecikmeksizin yapılacaktır.

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