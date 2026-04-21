SON DAKİKA
Dünya
Yeniakit Publisher
İsrailli analistten olay itiraf: "İran gitti, yeni baş düşmanımız Türkiye"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv’de yayımlanan analiz, bölgede suların durulmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Analist Boaz Golani, İran’ın askeri ve ekonomik olarak zayıflamasıyla oluşan güç boşluğunu Türkiye’nin doldurabileceğini ve Tel Aviv’in yeni "baş düşmanının" Ankara olabileceğini iddia etti. Yazıda, Türkiye’nin devasa askeri gücü ve Sünni dünyasındaki liderlik potansiyelinin İsrail için en büyük stratejik tehdit haline geldiği vurgulandı.

İsrailli analist Boaz Golani tarafından kaleme alınan görüş yazısında, İran’a karşı yürütülen savaşın ardından Orta Doğu’daki dengelerin değiştiği ve Tel Aviv’in yeni 'baş düşmanının' Türkiye veya Pakistan olabileceği öne sürüldü.

Golani’ye göre, İran’la savaşın sona ermesine yönelik görüşmeler sürerken bölgede 'kayan dengeler' ortaya çıkıyor. Analist, Tahran’ın artık İsrail’in ana rakibi olma rolünü sürdüremeyeceğini savunarak, bu rolün başka bir ülke tarafından doldurulacağını iddia etti.

Yazıda, Ali Hamaney liderliğinde İran’ın son 30 yılda bu rolü üstlenmek için büyük çaba harcadığı belirtilirken, son savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ülkenin askeri kapasitesinin 'büyük ölçüde ortadan kalktığı' ileri sürüldü.

Golani, İran’ın yerini alabilecek ülkeler olarak Türkiye ve Pakistan’ı işaret etti. “Görünüşe göre rekabet, Türkiye ile Pakistan arasında şekillenmiş durumda” diyen analist, iki ülkenin ortak özelliklerine dikkat çekti: Türkiye’de yaklaşık 85 milyon, Pakistan’da 240 milyon nüfus Her iki ülkede de güçlü Sünni çoğunluk Orduya dayanan siyasi yapı iddiası Büyük askeri güç ABD ile iyi ilişkiler

Golani yazısında İsrail'in, İran ile çatışmaların sona ermesinin ardından bu iki ülkeden biriyle karşı karşıya gelebileceği bir senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini savundu. “Seçim bizim elimizde değil ve her iki seçenek de neredeyse eşit derecede olumsuz” diyen analist, İsrail’in bu süreçte en önemli kozunun ABD ile ilişkileri olduğunu vurguladı.

Yorumlar

Tunç

Siyonist katiller korkun, hatta titreyin. Hamdolsun, iktidarda bay bay Kemal değil, son 1000 yılın yetiştirdiği en büyük devlet ve siyaset adamı sayın Erdoğan ve Ak kadrolar var.

Münir

Kardeşlerim! Bu lânetli millet tüm pisliklerini unutturmak için bizi gündemde tutmaya çalışıyor. Bizim de bu pisliklerin işledikleri tüm suçları ve nükleer silahlarını ön plana çıkarmamız gerekmez mi?
