İsrailli analistten olay itiraf: “İran gitti, yeni baş düşmanımız Türkiye”
İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv’de yayımlanan analiz, bölgede suların durulmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Analist Boaz Golani, İran’ın askeri ve ekonomik olarak zayıflamasıyla oluşan güç boşluğunu Türkiye’nin doldurabileceğini ve Tel Aviv’in yeni "baş düşmanının" Ankara olabileceğini iddia etti. Yazıda, Türkiye’nin devasa askeri gücü ve Sünni dünyasındaki liderlik potansiyelinin İsrail için en büyük stratejik tehdit haline geldiği vurgulandı.