Çok ciddi bilgi akışımız var. FETÖ, ekonomiyi ve millî bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor. Her türden iç ve dış odakla ittifak hâlindeler. Maalesef kale kapılarını da tutuyorlar. Şu an yargıdaki geri dönüşler devam ederse, yargı bürokrasisinde eski güçlerine kavuşmaları işten bile değil. Hatta kısa süre sonra dönüş kararlarını şu an göreve iade edilen hâkimler verecek. Bu bile başlı başına intihar anlamı taşıyor