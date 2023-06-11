İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolarda 23. hafta

Bu hafta 100 bin kişi katıldı Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Birüssebive Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde 100’den fazla noktadaki gösterilere yaklaşık 100 bin İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı. İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren "Ne kadar geriye gidebiliriz?", "Demokrasinin yok olmasına karşı direnin" yazılı dövizler taşıdı. Tel Aviv'deki bazı İsrail işgali karşıtı protestocular da "İşgalle demokrasi olmaz" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.