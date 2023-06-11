İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolarda 23. hafta

Arap toplumundaki organize suç kurbanları için saygı duruşu Her hafta yargı düzenlemesine ek olarak ülke gündemindeki diğer sorunların da gündeme getirildiği protestolarda bu hafta İsrail’deki Arap toplumunda giderek büyüyen organize suç sorunu öne çıktı. Çok sayıda gösterici, Netanyahu hükümetini ve Arap karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi yetkilileri, Arap toplumunda büyüyen organize suça karşı mücadelede gerekli adımları atmamakla ve bu kesimin sorunlarına karşı ihmalkar davranmakla suçlayan dövizler taşıdı. Tel Aviv dahil çoğu kentteki göstericiler, İsrailli Araplar arasında yılbaşından bu yana 101 kişinin hayatına mal olan organize suçun kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Batı Kudüs’te de binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Rezidansı önünde toplandı. Gösterilerin Hayfa ayağında eski Başbakan Ehud Barak yer alırken Modiin kentinde ise muhalif Macar aktivist ve protesto lideri Katalin Törley, göstericilere hitap etti.