Dünya
İsrail’de Erdoğan ve Türkiye korkusu: "Hedefleri Kudüs, asla pes etmeyecekler"
İsrail’de Erdoğan ve Türkiye korkusu: “Hedefleri Kudüs, asla pes etmeyecekler”

İsrailli gazeteci Zvi Yehezkeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel rolüne ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Zvi Yehezkeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki stratejisinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Erdoğan'ın Gazze denkleminden çıkarılamayacağını belirten Yehezkeli, "Eğer dahil edilmezse süreci sabote eder. Trump'ın planına sadece içeri girmek için uyum sağladı" iddiasında bulundu.

Yusuf el-Karadavi'nin Erdoğan'ı "Müslümanların Halifesi" olarak gördüğünü hatırlatan Yehezkeli, Türkiye'nin STK'lar aracılığıyla Mescid-i Aksa'da zaten zemin kazandığını vurguladı.

Yehezkeli, "Erdoğan'ın amacı, 1. Dünya Savaşı'nda çıkarıldıkları topraklara bir asır sonra geri dönmek. Pes etmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Abdullah

Korkusu mu? İsrail bugüne kadar tek bir kez geri adım attı mı? Gazzede yıkılmamış ev bıraktı mı? Ne korkusu? Kendinizi kandırmaya devam.

Feyyazisik

Şüphen olmasın
