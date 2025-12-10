İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Konuyla ilgili bir Somali kaynağı, sondaj alanına yol erişimi için yakında bir ihale açılacağını ve altyapının sondajdan önce hazır olacağını ifade etti. ABD hükümet raporlarına göre Somali, en az 30 milyar varil petrol ve doğal gaz rezervine sahip olabilir. Ancak bu kaynakların geliştirilmesi için 3 ila 5 yıllık önemli bir yatırım gerekiyor. 2024’te MEE’ye konuşan bir enerji uzmanı, Türkiye’nin Somali açıklarında keşif ve ilk sondaj faaliyetlerini tamamlamak için 500 milyon dolara kadar harcama yapması gerekebileceğini belirtmişti. Rezervlerin üretime geçirilmesi ise birkaç milyar dolarlık ek yatırım gerektirebilir.