Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek
Türkiye'nin uzun süredir yanında durduğu Somali bazı küresel güçler tarafından işgal edilmeye çalışılıyor. Özellikle Ankara'nın ülkedeki enerji hamleleri sonrası bölgedeki çatışmalar hız kazandı. Ülkede 30 milyar varillik petrol ve doğalgaz potansiyeli bulunuyor. Ankara, bu rezervlerin çıkarılması karşılığında pay alacak. Bölgedeki son durumu analiz eden Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "İşgal edilmek istenen ülke Somali topraklarını Türkiye’ye açtı 30 milyar varillik petrolü çıkaracağız" başlıklı yazısında kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...