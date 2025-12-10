  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Türkiye'nin uzun süredir yanında durduğu Somali bazı küresel güçler tarafından işgal edilmeye çalışılıyor. Özellikle Ankara'nın ülkedeki enerji hamleleri sonrası bölgedeki çatışmalar hız kazandı. Ülkede 30 milyar varillik petrol ve doğalgaz potansiyeli bulunuyor. Ankara, bu rezervlerin çıkarılması karşılığında pay alacak. Bölgedeki son durumu analiz eden Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "İşgal edilmek istenen ülke Somali topraklarını Türkiye’ye açtı 30 milyar varillik petrolü çıkaracağız" başlıklı yazısında kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

İsrail ve BAE’nin desteklediği örgütler tarafından işgal edilmek istenen Somali ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye sondaj gemileri ile Somali’ye gidiyor. Türkiye, Somali kıyılarında hidrokarbon arama çalışmalarına 2026 yılında başlamayı planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen sismik çalışmaların sonuçlarının ardından derin deniz sondajına geçileceğini söyledi.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Ankara, Ekim 2024’te Oruç Reis araştırma gemisini Somali’ye göndermiş ve Türk Petrolleri’ne tahsis edilen üç bölgede 3 boyutlu sismik araştırma gerçekleştirmişti. Her bir bölge 5.000 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Türk yetkililer, bu incelemelerin petrol rezervi tespiti konusunda kritik önem taşıdığını belirtiyordu.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Bayraktar, “Bu yıl sismik operasyonlarımızı tamamladık ve büyük olasılıkla 2026, Somali’nin açık deniz bölgesinde bizim için sondaj yılı olacak” dedi. Bakan, resmi duyurunun ocak ayında yapılabileceğini de ifade etti. Konuya yakın bir Türk yetkili, Middle East Eye’a geçen ay yaptığı açıklamada sismik sonuçların ocak ayında tamamen hazır olacağını söylemişti.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

2011’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet, Somali’ye büyük yatırım yaptı. Türkiye, Mogadişu’da dünyanın en büyük Türk büyükelçiliğini açtı ve ölümcül kuraklık sonrası ülkeye 1 milyar doların üzerinde insani yardım sağladı. Ankara bugün Mogadişu’da büyük bir askerî üs işletiyor; Türk şirketleri kentin havalimanı ve limanının yönetimini yürütüyor.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Türkiye ayrıca Somali ordusunun yaklaşık üçte birini oluşturan binlerce askeri, hem Türkiye’de hem de Mogadişu’daki Turksom üssünde eğitti. Bakan Bayraktar, deniz tabanının altında kaynak aramak ve çıkarmak üzere “yeni edinilen gemilerin” bölgeye gönderileceğini aktardı. Açık deniz sondajının oldukça karmaşık olacağını vurgulayan Bayraktar, çalışmaların yaklaşık 3.000 metre derinlikte yürütüleceğini belirtti.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Somali kıyılarındaki güvenlik riskleri, Türkiye’nin Oruç Reis’e yaklaşık on ay boyunca fırkateynlerle refakat etmesine neden olmuştu. Türkiye ile Somali arasındaki anlaşma, karada sondaj ve enerji üretimi fırsatlarını da içeriyor. Bayraktar, üretim faaliyetlerinde hala önemli zorluklar bulunduğunu belirterek, “Bölgeye ulaşacak bir yol dahi yok. Bu nedenle gerekli altyapıyı inşa etmek zorundayız. Güvenlik de başka bir sorun ve bunları çözmek için çalışıyoruz” dedi. Bakan, 2026’da faaliyetlerin yalnızca denizde değil, Somali’deki kara bloklarında da başlayacağını söyledi: “2026’da operasyonlara başlamayı hedefliyoruz. Bu sefer sismik çalışma değil, doğrudan sondaj yapılacak.”

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Konuyla ilgili bir Somali kaynağı, sondaj alanına yol erişimi için yakında bir ihale açılacağını ve altyapının sondajdan önce hazır olacağını ifade etti. ABD hükümet raporlarına göre Somali, en az 30 milyar varil petrol ve doğal gaz rezervine sahip olabilir. Ancak bu kaynakların geliştirilmesi için 3 ila 5 yıllık önemli bir yatırım gerekiyor. 2024’te MEE’ye konuşan bir enerji uzmanı, Türkiye’nin Somali açıklarında keşif ve ilk sondaj faaliyetlerini tamamlamak için 500 milyon dolara kadar harcama yapması gerekebileceğini belirtmişti. Rezervlerin üretime geçirilmesi ise birkaç milyar dolarlık ek yatırım gerektirebilir.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail gazetesi Maariv’de yayımlanan makalesinde, son aylarda binlerce subay ve astsubayın askerlik hizmetinden kaçtığını söyledi. Bazılarının çeşitli bahanelerle görevden kaçındığını, kimilerinin ise görev sürelerini yenilemeyi reddettiğini ifade eden Brik, çok sayıda subayın derhal terhis talep ettiğini, genç askerlerin ise daimi hizmet sözleşmelerini imzalamayı kabul etmediğini kaydetti. Brik, bunun da orduda “önemli bir profesyonel personel açığına” yol açtığını vurguladı.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

İnsan kaynağındaki keskin düşüşün, askeri teçhizatın bakımını ve muharebe sistemlerinin işleyişini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Brik, bu durumun devam etmesinin «kısa süre içinde ordunun tamamen etkisiz hale gelmesine” neden olabileceği aktardı.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

Son yıllarda göreve gelen genelkurmay başkanlarını “uygunsuz kararlar” almakla suçlayan Brik, bunlar arasında, “kapsamlı personel kesintileri ve askerlik süresinin erkeklerde 3 yıla, kadınlarda 2 yıla düşürülmesi” gibi uygulamaların yer aldığını ve bunun hızla kapatılması imkansız büyük boşluklar oluşturduğunu belirtti.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, bu politikaların, son derece profesyonel ve deneyimli kadroları ordudan ayrılmaya ittiğini, hassas pozisyonlarda ise mevcut savaş koşullarının zorluklarıyla başa çıkamayacak personelin kaldığını vurguladı.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2 yıl süren saldırılarında, resmi verilere göre 923 İsrailli asker öldü, 6 bin 399 asker yaralandı. İsrail medyasına göre ise yaklaşık 20 bin asker travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. İsrail’de sıkı askeri sansür uygulamaları ve ordunun, moral kaygısıyla daha yüksek ölü sayısını gizlemekle suçlandığı belirtiliyor.

Foto - İsrail ve BAE darbe planlıyordu! Ülke yetkilileri 30 milyar varillik petrolden Türkiye'ye pay verecek

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023›te Gazze Şeridi’ne 2 yıl süren bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin kişi yaralandı. Saldırı, geniş çaplı bir yıkıma yol açarken, Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

