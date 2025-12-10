  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Giriş Tarihi:
ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Yapay zeka platformu ChatGPT’nin, telefon kamerası kapalıyken kullanıcıları izlediği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmalı videolar kısa sürede milyonlara ulaşırken, kullanıcılar “Gerçek mi, yoksa manipülasyon mu?” sorusunda ikiye bölündü. Konuyla ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. İşte tartışmanın fitilini ateşleyen detayı, uzmanların değerlendirmeleri ve cihaz güvenliğine dair dikkat edilmesi gereken kritik uyarılar…

#1
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Yapay zeka teknolojilerinin günlük hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte gizlilik endişeleri de yeni bir boyut kazandı. Son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı videolar, popüler yapay zeka uygulamalarının, kullanıcı izni ve kamera açık olmasa dahi ortamı görebildiğini iddia ediyor.

#2
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Milyonlarca kez izlenen bu videolar sonrası teknoloji dünyasında "Mahremiyetimiz ihlal mi ediliyor?" tartışması başladı. Konuyu mercek altına alan teknoloji uzmanları ise hem bu videoların perde arkasını hem de kullanıcıların dikkat etmesi gereken "görünmeyen" gerçek riskleri açıkladı.

#3
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

VİDEOLAR GERÇEK Mİ, KURGU MU? Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kullanıcıların yapay zekaya komut verdiği ve uygulamanın, kamera arayüzü kapalıyken bile ortamdaki nesneleri tanımladığı görülüyor. Bu durum, "Uygulamalar bizi gizlice izliyor" korkusunu tetikledi.

#4
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Ancak siber güvenlik ve iletişim uzmanlarına göre, bu videoların büyük bir kısmı sosyal medya etkileşimi uğruna hazırlanmış manipülasyonlardan ibaret olabilir. Uzman değerlendirmelerine göre, modern mobil işletim sistemleri (iOS ve Android) kamera ve mikrofon erişimi konusunda son derece katı protokollere sahip. Bazı uzman isimlere göre; Bir uygulamanın kamera veya mikrofona erişmesi durumunda telefon ekranlarında mutlaka yeşil veya turuncu bir uyarı ışığı yanıyor. Bu ışık yanmadan gizli bir erişim teknik olarak çok düşük bir ihtimalken çoğu kullanıcı geçmişte verdiği izinleri unutuyor veya videolardaki kurguya aldanıyor.

#5
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

ASIL TEHLİKE: 'BENİ GÖRÜYOR MU?' DEĞİL, 'BENDEN NE ÇIKARIYOR?' Uzmanlara göre, kullanıcıların odaklanması gereken asıl nokta kameranın gizlice açılıp açılmadığı değil, verilen izinlerin kapsamı. Yapay zeka modelleri sadece bir görüntüyü kaydetmekle kalmıyor; o görüntüden sizin ruh halinizi, ev düzeninizi, alışkanlıklarınızı ve sosyo-ekonomik durumunuzu analiz ederek derinlemesine bir "kullanıcı profili" çıkarabiliyor.

#6
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde şu çarpıcı tespite yer veriliyor: Risk: Sorun sadece görselin alınması değil, bu verinin işlenerek hakkınızda ne tür bir bilgi bankası oluşturulduğudur. Paylaşım: Toplanan bu verilerin reklam hedeflemeleri, davranış yönlendirme veya üçüncü taraflarla paylaşılma riski, kameranın anlık açılmasından çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

#7
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

BU RİSK SADECE CHATGPT İÇİN GEÇERLİ DEĞİL Uzmanlar, bu güvenlik uyarısının sadece tek bir uygulama için değil; Gemini, Copilot, Claude gibi tüm büyük dil modelleri için geçerli olduğunu vurguluyor. Özellikle e-posta hesaplarıyla entegre çalışan yapay zeka asistanlarına verilen geniş yetkiler, verilerinize sandığınızdan daha derin bir erişim imkanı tanıyabilir.

#8
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

SES KLONLAMA TEHLİKESİNE DİKKAT Görüntüden daha sinsi bir tehlike ise "Ses Klonlama" teknolojisi. Uzmanlar, yapay zekanın sadece 10-20 saniyelik bir ses kaydından birebir ses taklidi yapabildiğine dikkat çekiyor.

#9
Foto - ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Peki, yapay zeka çağında kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Uzmanlar, basit ama etkili önlemleri şu şekilde sıralıyor: Uygulama Yerine Tarayıcı: Mümkünse yapay zeka araçlarını telefon uygulaması yerine web tarayıcısı üzerinden kullanın. Tarayıcı izinleri daha kısıtlı ve geçicidir. İzinleri Kontrol Edin: "Her zaman izin ver" seçeneği yerine "Sadece uygulamayı kullanırken" seçeneğini tercih edin. Işıkları Takip Edin: Telefonunuzun üst köşesinde yanan yeşil/turuncu kamera ve mikrofon uyarı ışıklarına dikkat edin. Arka Planı Temizleyin: Kullanmadığınız uygulamaların arka planda çalışmasını ve veri yenilemesini kapatın. Bilinçli Paylaşım: Sesinizi ve yüzünüzü net içeren verileri herkese açık platformlarda paylaşırken iki kez düşünün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’li Cargill İznik Gölü’nü kurutuyor!
Gündem

ABD’li Cargill İznik Gölü’nü kurutuyor!

Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alan İznik Gölü giderek küçülürken, ABD'li Cargill firmasının gölü besleyen yer altı sularından y..
ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular
Aktüel

ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular

CHP’lilerin yetiştiği ideolojik üs olan ve skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği, boş durdukça kendilerine görev çıkarmaya devam edi..
Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!
Gündem

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz üzerinden kirli bir algı oluşturmaya çalışan CHP’li Murat Emir’in sözleri ortamı gerdi. Meydanı boş bırakmay..
Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!
Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti
Dünya

Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti

ABD’nin Florida Valisi Ron DeSantis, ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "..
Sözcü’den kovulan Uğur Dündar fena gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!
Gündem

Sözcü’den kovulan Uğur Dündar fena gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!

‘Cenazeme bile gelmesin’ dediği eski kankası Yılmaz Özdil’in Sözcü grubunun başına getirilmesiyle kapının önüne konulan Uğur Dündar, Halk TV..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23