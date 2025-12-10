ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor

Ancak siber güvenlik ve iletişim uzmanlarına göre, bu videoların büyük bir kısmı sosyal medya etkileşimi uğruna hazırlanmış manipülasyonlardan ibaret olabilir. Uzman değerlendirmelerine göre, modern mobil işletim sistemleri (iOS ve Android) kamera ve mikrofon erişimi konusunda son derece katı protokollere sahip. Bazı uzman isimlere göre; Bir uygulamanın kamera veya mikrofona erişmesi durumunda telefon ekranlarında mutlaka yeşil veya turuncu bir uyarı ışığı yanıyor. Bu ışık yanmadan gizli bir erişim teknik olarak çok düşük bir ihtimalken çoğu kullanıcı geçmişte verdiği izinleri unutuyor veya videolardaki kurguya aldanıyor.