Giriş Tarihi: ChatGPT gizlice mi izliyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor
Yapay zeka platformu ChatGPT’nin, telefon kamerası kapalıyken kullanıcıları izlediği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmalı videolar kısa sürede milyonlara ulaşırken, kullanıcılar “Gerçek mi, yoksa manipülasyon mu?” sorusunda ikiye bölündü. Konuyla ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. İşte tartışmanın fitilini ateşleyen detayı, uzmanların değerlendirmeleri ve cihaz güvenliğine dair dikkat edilmesi gereken kritik uyarılar…