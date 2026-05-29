İsrail medyasından Netanyahu itirafı! Bunca katliamın sebebi...

Saldırıların sona erdirilmesi zorunluluğuna vurgu yapılan haberde, "Her geçen gün, gerekçesiz katliamların bir başka günüdür." denildi. İsrail hükümetinin yapması gerekenlere ilişkin haberde, şunlara yer verildi: "Çatışmaların kapsamını genişletmek yerine, daraltmalıyız; asker sayısını artırmak yerine, onları Lübnan bataklığından çekmeye başlamalıyız. Ve öldürmeye ve ölüme devam etmek yerine, İsrail ile doğrudan müzakereler yürütme arzusunu defalarca dile getiren Lübnan hükümetiyle masaya oturmalıyız." Gazze'de yeniden artan saldırıların kötüye işaret ettiğine vurgu yapılan haberde, "İsrail'in iki yıldan fazla süren, ayrım gözetmeksizin kitlesel katliamlar ve tüm şehirlerin, köylerin, mahallelerin ve mülteci kamplarının sistematik olarak yok edilmesiyle noktalanan bir savaşta başaramadığı şey, bir başka yıkım ve katliam turunda da başarılamayacaktır." değerlendirmesi yapıldı. Haberde, Gazze'de ateşkes kapsamında kurulan barış kurulunun görevini yerine getirmesine izin vermenin, onlara yardımcı olmanın ve İsrail ordusunu dizginlemenin zamanı geldiği kaydedildi.