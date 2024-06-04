İsrail, Gazze'ye sadece kafeinli içeceklere izin veriyor!

Gazze'ye giren yardım oranında da 6 Mayıs'tan bu yana üçte ikilik düşüş yaşandı. O tarihten bu yana günlük ortalama 8, toplamda ise 216 yardım tırı bölgeye girebildi. Bölgeye, yardım tırları giremezken her gün yüzlerce ticari mal taşıyan tırın girişine izin veriliyor. Bu durum Gazze'de bazı malların bulunma ihtimalini artırsa da çoğunlukla besin değeri düşük ürünler ya da temel ihtiyaç malzemesi olmayan enerji içeceği gibi ürünler bölgeye giriyor. Evlerini terk edenler, en basit çadıra bile yaklaşık 700 dolar para ödüyor. Küçük bir bölgeye çok sayıda insanın sığınması yer sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Açıklamaya göre Deyr el Balah'ta mezarlıklarda dahi çadırlar bulunuyor.