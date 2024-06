İsrail, Gazze'ye sadece kafeinli içeceklere izin veriyor!

Gazze'deki çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birinde hiç yemek yemiyor. El Mevasi'de bulunan 500 bin kişi, 121 tuvaleti paylaşıyor. Bu sayı, her 4 bin 132 kişiye bir tuvalet düştüğü anlamına geliyor. Bölgede insani yardım operasyonları için ihtiyaç olan yakıt miktarı 400 bin litreyken bunun yalnızca yüzde 19'u karşılanabiliyor. Buna da her gün ulaşılamıyor.