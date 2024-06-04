2024-06-04 17:47:27 İsrail, Gazze'ye sadece kafeinli içeceklere izin veriyor!
Gazze'deki çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birini hiç yemek yemeden geçiriyor. Bölgeye, yardım tırları giremezken her gün yüzlerce ticari mal taşıyan tırın girişine izin veriliyor. Yetersiz beslenen insanlara gidecek tonlarca gıda engellenirken kafeinli içecek ve çikolatalara izin veriliyor. Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesi ve bombardımanı sürdürmesi nedeniyle bölgede yardım dağıtma işleminin ve yardım gönüllülerinin bölgeye girişinin imkansız hale geldiği ifade edildi.