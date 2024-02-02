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Spor
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İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

2024-02-02 08:55:22
İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Türk santrfor için oyuncu kulübünden resmi açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Türk santrfor için oyuncu kulübünden resmi açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#2
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Trendyol Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak evinde Emre Belözoğlu önderliğindeki Ankaragücü'nü konuk etti.

#3
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Başkent temsilcisi karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 3 puanı cebina koyan taraf oldu.

#4
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Bu skorla beraber puanını 60'a yükselten Kanarya, Galatasaray'ın averaj farkıyla önünde lider olarak yer alıyor.

#5
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Transferin daha ilk gününde sürpriz bir şekilde Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan Sarı Kanarya, tecrübeli oyuncu ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı.

#7
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Ardından Fenerbaheçe, yaz transfer döneminde transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı Rade Krunic'i Milan'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

#8
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Savunma hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kiraladı.

#9
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Teknik Direktör İsmail Kartal, daha öncesinde basın mensuplarına verdiği demeçlerde, "Forvet hattına bir tane yerli takviye olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

#10
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Fenerbahçe için yerli golcü adayları arasındaki en güçlü ismin Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı olduğu öne sürülmüştü.

#11
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan Yardımcı için Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan resmi bonservis açıklaması geldi.

#12
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

"Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'de 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü de durumu hakkında bilgi aldı. Erencan, bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak."

#13
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

BONSERVİS BEDELİ...

#14
Foto - İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…

"Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon euro. 4 sene önce 400 bin euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir."

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