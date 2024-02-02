2024-02-02 08:55:22 İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti: Beklenmedik gelişme Türkiye'ye duyuruldu: Süper Ligi sallayan keşif: Bu kadarı hakikaten beklenmiyordu…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Türk santrfor için oyuncu kulübünden resmi açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...