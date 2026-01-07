İslam Memiş’ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil
Küresel piyasalarda altın fiyatları Venezuela’daki siyasi kriz ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir analiz geldi. Memiş, yatırımcıların gündemine oturan Venezuela kaynaklı gelişmelerin asıl belirleyici unsur olmadığını vurgulayarak, 2026 yılına ilişkin çarpıcı öngörülerini paylaştı. “Altındaki yükselişin temel nedeni bu değil, asıl risk başka bir noktada” diyen Memiş, yatırımcıların gözünü çevirmesi gereken ana faktörlere dikkat çekti.