15
İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil
İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Küresel piyasalarda altın fiyatları Venezuela’daki siyasi kriz ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir analiz geldi. Memiş, yatırımcıların gündemine oturan Venezuela kaynaklı gelişmelerin asıl belirleyici unsur olmadığını vurgulayarak, 2026 yılına ilişkin çarpıcı öngörülerini paylaştı. “Altındaki yükselişin temel nedeni bu değil, asıl risk başka bir noktada” diyen Memiş, yatırımcıların gözünü çevirmesi gereken ana faktörlere dikkat çekti.

#1
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş’ten dikkat çeken bir analiz geldi. Venezuela krizi konuşulurken, “Yükselişin asıl nedeni farklı” diyerek yatırımcıyı uyardı.

#2
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Memiş, Venezuela krizi gölgesinde 2026 yılına dair çok konuşulacak altın öngörülerini paylaştı. Piyasalardaki yükselişin asıl nedenini açıklayan Memiş, yatırımcıyı ters köşe yapacak o seviyeyi ve tarihi duyurdu. İşte İslam Memiş'in gram ve ons altın için yol haritası...

#3
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"YÜKSELİŞİN SEBEBİ VENEZUELA DEĞİL" Piyasaların tedirgin olduğu bir dönemde Youtube kanalından haftalık değerlendirmesini yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için ezber bozan uyarılarda bulundu.

#4
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Piyasalarda Venezuela kaynaklı bir gerginlik havası olsa da İslam Memiş, 2026'nın genel itibarıyla bir manipülasyon ve belirsizlik yılı olacağını vurgulayan Memiş, şu dikkat çeken tespiti yaptı:

#5
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"Burada bir operasyon bile yok. Maduro'yu bildiğin elleriyle teslim ettiler. Bir savaş yok. Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adamı aldılar, Dolayısıyla altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil."

#6
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

PİYASA ASLINDA NEYİ BEKLİYOR? Altındaki yukarı yönlü ivmenin asıl nedeninin yeni çatışma beklentileri olduğunu belirten Memiş, güvenli limanlara olan talebin arkasındaki gerçek senaryoyu şöyle açıkladı:

#7
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"Piyasalar şimdi Amerika'nın veya İsrail'in İran'a müdahalesini bekliyor. Yine Amerika'nın Meksika ve Kolombiya'yı tehdit etmesi, buralara da bir müdahale beklentisi oluşturdu. O yüzden güvenli limanlara bir talep oldu.

#8
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

​"MİKTARINA ODAKLANACAKSIN" Sözlerini yatırımcılara "al-sat" uyarısı yaparak bitiren Memiş, piyasaların bilerek manipüle edildiğini hatırlattı:

#9
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"Şu anda değerli metaller tarafında 'alalım, satalım' diye bir piyasa yok. Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın. Gerçek hamleleri yapacaksın. Birikimlerin üzerinden al-sat yapmayacaksın. Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar. "

#10
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"ONS ALTINDA HEDEF: 4880 DOLAR Altın ve gümüşün haftaya yükselişle başladığına dikkat çeken uzman isim, ons altın tarafında 4420 dolar seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Ancak Memiş'in asıl bombası, yılın ilk yarısı için verdiği hedef fiyat ve sonrasındaki "çıkış" uyarısı oldu:

#11
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

Beklenti: "Yılın ilk yarısında bu yükselişlerde beklentimiz 4800-4880 dolar seviyesi." Strateji: "Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler gerçek varlıklara dönebilir."

#12
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"YILIN İKİNCİ YARISINDA KAZANÇ BEKLEMİYORUM" Yatırımcıları en çok şaşırtan kısım ise yılın ikinci yarısına dair karamsar tablo oldu. İslam Memiş, 4800 dolar bandının bir "satış ve çıkış" fırsatı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

#13
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

"Yılın ikinci yarısında ben şahsen altın tarafında, gümüş tarafında bir yükseliş, bir kazanç falan beklemiyorum. O yüzden ons altın tarafında 4800-4880 dolar direnci bence çıkış için uygun fiyatlar."

#14
Foto - İslam Memiş'ten ezber bozan değerlendirme! Altının yükselişinin asıl sebebi bu değil

GRAM ALTIN VE KAPALIÇARŞI MAKASI Gram altın yatırımcısına da seslenen Memiş, 6400 TL seviyelerine işaret etti. Kapalıçarşı'da makas aralığının açıldığını gözlemlediklerini belirten Memiş, ons altının içeride gram altına yön vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

