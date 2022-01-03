2022-01-03 08:01:00 İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Önce 'dip' yapacak deyip çıkacağı rakamı söyledi
Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tahmini geldi. 1000 lira seviyesinden 640 liraya kadar çakılan gram altın için bomba tahmin geldi. Gram altında ikinci bir dip beklediğini belirten İslam Memiş, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım" dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yüksekten altın alan yatırımcının yüreğine su serpen tahmin geldi. 20 Aralık'ta altın ve doların çakılacağını saatler öncesinden tahmin eden İslam Memiş, 2021’de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi.