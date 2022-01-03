İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Önce 'dip' yapacak deyip çıkacağı rakamı söyledi

'Hani düşecekti' diyen arkadaş sen şimdiden kaybettin Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısı yaptı. 2022'de riski azaltın, yatırım yaparken de... "2022’de riski azaltmak şart!" diyen İslam Memiş, "2022’de nasıl bir yol belirlemeliyiz?" sorusuna da peş peşe yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. 2022'de nasıl yatırım yapmalıyız?.. Hangi araçlara yatırım yapmalıyız?.. İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için öngörüleri ve yatırım tavsiyeleri...