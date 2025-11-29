  • İSTANBUL
İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde hızlıca yükselen gümüş ve altına alternatif yatırım aracını açıkladı.

#1
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 2026 yılında en fazla getiri sağlayacak yatırım aracını paylaşan Memiş, altın ve gümüşe alternatif yatırımları sıraladı. İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

#2
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

"Gümüş ekim ayında tarihi zirveleri görmüştü. 1 ay aradan sonra yeni bir zirve geldi. Neden bu kadar yükseldi? Altın-gümüş rasyosu 77 seviyesine gerileyince haliyle gümüş altına göre daha fazla kazandırdı. 2025 yılının şampiyonu gümüştü. 2026'nın şampiyonu da gümüş olacak. Gümüş tarafında 2026 yılını önemsiyoruz.

#3
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Özellikle altın/gümüş rasyosunda 80 seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz ama gelecek yıl 67 seviyesine kadar gerilediğini görebiliriz. Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi.

#4
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Ons altın 4184 dolar seviyesinde. Rasyo gerileyince biraz daha kendini frenledi. Kabaca 4.000-4200 dolar aralığında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcı şuna cevap vermeli? Bu yükselişler devam edecek mi? Yoksa bir tuzak mı var? Altın fiyatları şu an arafta. ABD, Venezüella'ya saldıracak mı, yoksa Rusya-Ukrayna savaşında bir barış olacak mı? Altın fiyatları savaş ya da barış haberlerine göre aksiyon alacak.

#5
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Kısa vadede 4.000-4200 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Kişisel olarak 2026'nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyorum. Bu da altın fiyatlarının 4.000 doların altına sarkmasına sebep olacaktır. 3.800-3900 dolar seviyeleri benim için sürpriz olmayacak.

#6
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Yükselen altın ve gümüşe alternatif olan bir yatırım aracı var mı? Evet var, euro mesela. Euro/dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Burada düşük bir kur var. Dolayısıyla euronun altına alternatif bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir enstrüman yüksekse, başka bir yatırım aracı ucuzdur. Yüksek olan bir yatırımın arkasından gitmektense ucuz bir yatırıma yönelmek daha mantıklı. Euro/dolar paritesi 2026'nın ilk çeyreğinde 1,21 seviyelerine çıkmasını öngördüğü için şuan ki seviyenin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Zirveyi test ettikten sonra arkasından bakmanın gereği yok, bir enstrüman baskı altındayken ya da düşüş trendindeyken yatırım yapmak gerekiyor. Teraziye baktığınız zaman altın şu anda daha maliyetli, euro daha mantıklı geliyor.

#7
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Dolar ve euro bir yatırım aracı değil. Ama altında bir düşüş beklediğimiz için, dövizle parite yapacağımız için euroyu araç olarak kullanıyoruz. Bu yüzden önemsiyorum. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak gören varsa önümüzdeki 4 yıl içinde Çin yuanı ve Rus rublesinin dolara kıyasla performansı daha iyi olacaktır.

#8
Foto - İslam Memiş açıkladı! Altın ve gümüş alamayan bunu alsın

Fed'in faiz indirme ihtimali yükseldiği için altında yükseliş var ama yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gümüş 2020 yılında 2.5 TL'ydi. Ons gümüş ise 12 dolar seviyesindeydi. Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilirler.

