İskoçlar bağımsızlık için sokaklarda

İskoç halkının son 6 seçimde bağımsızlık yanlısı partilere oy verdiğine işaret eden McKechnie, "İskoç hükümetinden bir referandum tarihi belirlemesini istiyoruz. Bunu şimdi yapılmalı, sonra değil. Çünkü Büyük Btitanya'da kaldığımız sürece daha fazla işsizlik, daha fazla fakirlik ve Kovid-19 pandemisi gibi daha fazla felaket olacaktır." diye konuştu.