İskenderun Körfezi'ne küresel iklim değişikliğinin etkileri araştırılıyor

Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü olarak küresel iklim değişikliğinin İskenderun Körfezi'ndeki denizel canlı çeşitliliğe etkilerini izlemek amacıyla öğrencilerle birlikte trol çekimi yaptıklarını söyledi. Trol çekiminde elde ettikleri yerli ve yabancı türlerin sayı ve birey yoğunluğu üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, "Yabancı türlerin yerli türlerimiz üzerine besin zincirinde oluşturdukları etkileri incelemekteyiz. Akdeniz'in ısınmasıyla birlikte özellikle Hint Okyanusu-Pasifik ve Kızıl Deniz'den yabancı türler buraya geldikleri zaman kendileri için daha kolay, daha güzel bir yaşam alanı buluyorlar. Bu türler, kendilerini tüketen ton balıkları, fok, kaplumbağa, orfoz, lagos gibi üst tüketici türler azaldığı için burada daha rahat bir ortam bulmakta ve sayısal olarak çoğalabilmektedirler. Daha sonra da baskın tür haline dönüşerek bizim yerli türler üzerine baskı oluşturmaktadırlar." dedi.