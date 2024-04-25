İşinden istifa edip bu işe başladı! Şimdi yüzde 500 kar ediyor!

"Bizim en büyük projelerimizden bir tanesi kentsel tarım. Herkes evinin balkonunda, bahçesinde yetiştirebilsin istiyoruz" diyen Can, "Bunun için YouTube'da kentsel tarım videolarım da var. Elbette profesyonel bir sera gibi olmasa da insanlara kendi evlerinde, bu işi yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Arkamızdan gelecek olan nesillerin, işi öğrenmek ve geliştirmek için çaba göstermesi, en büyük hedeflerimizden" diyerek sözlerini şöyle noktaladı: "Ben bu sistemleri yaklaşık 20-25 yaşımda tanıdım. Belki bu sistemi 10 yaşında okulda görmüş olsaydım, o zamandan beri kendimi yetiştirseydim çok farklı şeyler olabilirdi. Biz bu zorluklardan geçtik ama yeni neslin bu zorluklardan geçmemesi için şu an YouTube'da 150'ye yakın ücretsiz eğitim videom var. Yorumları okursanız da 15-16 yaşındaki gençlerin bana teşekkür ettiğini görebilirsiniz. Bu şekilde hep beraber büyümeyi hedefliyoruz."