İşinden istifa edip bu işe başladı! Şimdi yüzde 500 kar ediyor!

Mesut Can (32), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ziraat fakültesinde toprak bilimi ve bitki besleme bölümü okudu. Yüksek lisansını da Harran Üniversitesi’nde yapan Can, evli ve iki çocuk babası. Mesut Can bu işe girmeden önce özel sektörde çalışıyordu. Ancak çalışma şartları zordu ve bu kendisini rahatsız ediyordu. Topraksız tarımla ilgili yabancı kaynaklardan sürekli araştırmalar okuyor, incelemeler yapıyordu. Türkiye’de bu işi yapan az yer vardı ve olanlar da bilgilerini paylaşmıyorlardı. O da mesleği gereği bu işe çok uzak olmadığı için yanlışı, doğruyu öğrene öğrene ilerlerim düşüncesiyle başlamaya karar verdi. Aldığı tazminatını sermaye yaptı ve Şanlıurfa’da kendisine 200 metrekarelik bir sera kurarak burada üretim yapmaya başladı.