İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye'deki DES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen Sanayi Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci başladığını, sanayide mevcut potansiyelin kullanılması kadar, çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmanın da önemli hale geldiğini söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde sanayide büyük atılım yapıldığını ifade eden Kurum, "Bugün sanayisini gözeten, koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü, yine şunu çok iyi biliyoruz ki, üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde durur. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını yüzde 25,6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur" diye konuştu.