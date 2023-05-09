İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Sanayide yeşil dönüşüm uygulamalarından bahseden Kurum, 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın, alternatif ham madde olarak sanayide kullanımını sağladıklarını kaydetti. Tüm organize sanayi bölgelerini (OSB) "Yeşil OSB"ye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin, yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu sayede, sanayimizi, dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüz binlerce gencimize istihdam sağlayacağız." Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonuyla hareket ederek, "Üretim, ihracat, istihdam, kalite" diyerek çalıştıklarını anlattı.