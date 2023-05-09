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Ekonomi
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İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

2023-05-09 19:06:32
İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, işçilere müjde verdi. Kurum, "Evi olmayan işçi kardeşlerimiz için yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerini sağlayacağız" dedi.

#1
Foto - İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye'deki DES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen Sanayi Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci başladığını, sanayide mevcut potansiyelin kullanılması kadar, çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmanın da önemli hale geldiğini söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde sanayide büyük atılım yapıldığını ifade eden Kurum, "Bugün sanayisini gözeten, koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü, yine şunu çok iyi biliyoruz ki, üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde durur. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını yüzde 25,6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur" diye konuştu.

#2
Foto - İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Avrupa Birliği'nin "Sanayide Yeşil Dönüşüm" diyerek Türkiye gibi ihracatçı ülkelere bazı zorunluluklar getirdiğini belirten Kurum, önümüzdeki dönemde sanayicilerin birinci gündeminin yeşil dönüşüm olacağını vurguladı. Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicinin yanında olduklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu: "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye hedefiyle, içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel iklim dostu sanayi siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4 bin 120 dükkanı sıfır atık konseptiyle dönüştürdük. Aynı şekilde 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. 'İlk Evim, İş Yerim' Projesi kapsamında 29 ilimize 10 bin dükkan daha kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

#3
Foto - İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Sanayide yeşil dönüşüm uygulamalarından bahseden Kurum, 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın, alternatif ham madde olarak sanayide kullanımını sağladıklarını kaydetti. Tüm organize sanayi bölgelerini (OSB) "Yeşil OSB"ye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin, yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu sayede, sanayimizi, dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüz binlerce gencimize istihdam sağlayacağız." Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonuyla hareket ederek, "Üretim, ihracat, istihdam, kalite" diyerek çalıştıklarını anlattı.

#4
Foto - İşçilere 'uygun fiyatlı ev' müjdesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Kurum, ev sahibi olmayan işçiler için müjdesini şu sözlerle duyurdu: "Evi olmayan işçi kardeşlerimiz için de yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerinin ve TOKİ Başkanlığı’mızla, sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız. Hem onlara uygun şartlarda yer tahsisini, sanayi sitelerinin yapılması noktasında TOKİ’mizle yapım desteğini, diğer taraftan da burada çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev sahibi olması için hep birlikte proje yürütüyoruz. Bilhassa burada MODOKO, İMES, tüm sanayi bölgesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev alabilmesi ve üretim devamı için çalışmayı yürüteceğiz."

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