  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

2024-07-17 07:00:33
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu.

1
#1
Foto - İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#3
Foto - İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

#5
Foto - İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

#6
Foto - İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Ateş MİT TIR’ları ihanetine destek vermiş
Gündem

Sinan Ateş MİT TIR’ları ihanetine destek vermiş

“Şerefli akademisyen” diye servis edildiği halde mafyatik eylemleri ortaya çıkan Sinan Ateş’in şimdi de FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetine dest..
KOÇ’lar yine çuvalladı! İhale en yüksek teklifi veren Karaaslan’ın
Ekonomi

KOÇ’lar yine çuvalladı! İhale en yüksek teklifi veren Karaaslan’ın

KOÇ Grubu, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde kaybetti.
PKK operasyonunda Rus terörist yakalandı!
Gündem

PKK operasyonunda Rus terörist yakalandı!

Erzurum’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda Rus terörist yakalandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türkiye'den ayrılıyor
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türkiye'den ayrılıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği belirterek, bir paylaşımda bulundu...
15 Temmuz gazilerine büyük ayıp!
Gündem

15 Temmuz gazilerine büyük ayıp!

5 Temmuz gazileri, 8 yıldır sorunlarını ve dertlerini anlattı. Yaşadıkları sorunların çözülmesini isteyen 15 Temmuz gaziler, malum kesimler ..
İstanbul Boğazı'ndaki dev arazi satıldı!
Ekonomi

İstanbul Boğazı'ndaki dev arazi satıldı!

Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani, İstanbul Boğazı'ndaki 57 dönümlük dev araziyi iş adamı Nihat Özçelik'e sa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23