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İranlı ressam üzerine 3 yıl çalıştı! İşte Osman Gazi'nin gerçek resmi

2021-08-20 13:56:57
İranlı ressam üzerine 3 yıl çalıştı! İşte Osman Gazi'nin gerçek resmi

Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili sultanlarından Fatih Sultan Mehmet'i özel kılan yalnızca İstanbul'un fethi değil, onun bir rönesans münevveri olması da tarihçilerin dikkat çektiği hususlardan. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, tarihçilerle çalıştığı 3 yılın ardından Osmanlı padişahlarının resimlerini yaptı. 36 Osmanlı padişahı arasında en çok dikkat çeken isim ise hiç kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet oldu. Fatih Sultan Mehmet Han... Hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en etkili sultanlarından. Fatih Sultan Mehmet'i özel kılan yalnızca İstanbul'un fethi değil, onun bir rönesans münevveri olması da tarihçilerin dikkat çektiği hususlardan. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, tarihçilerle çalıştığı 3 yılın ardından Osmanlı padişahlarının resimlerini yaptı. 36 Osmanlı padişahı arasında en çok dikkat çeken isim ise hiç kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet oldu.

#1
Foto - Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

#2
Foto - Osman Gazi.

Osman Gazi.

#3
Foto - Kanuni Sultan Süleyman.

Kanuni Sultan Süleyman.

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